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GeriFutbol Galatasaray’da yabancı sınırı iki yıldızı vuracak | Galatasaray Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 09:12,Son Güncelleme:/

Galatasaray’da yabancı sınırı iki yıldızı vuracak | Galatasaray Haberleri

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Galatasaray’da yabancı sınırı iki yıldızı vuracak | Galatasaray Haberleri

Galatasaray’da Andone döndü, Saracchi ve Falcao da kısa süre içinde dönecekler. Takım tam kadro olduğunda 14 yabancıdan 2’si kulübeden uzak kalmak zorunda. Tribüne çıkma ihtimali en yüksek iki yabancı belli oldu...

Sakat oyunculardan bir bir müjdeli haberler alan Galatasaray, yavaş yavaş tam kadro olduğu günlere geri dönüyor. Florin Andone takıma katılırken, Saracchi’nin hafta sonunda, Falcao’nun da bir sonraki hafta sahaya dönmesi bekleniyor.

Falcao bitiriciliğini konuşturuyor;

Elinde 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar, dolayısıyla 2 yabancıyı tribüne göndermek zorunda kalacak. Aslan’ın ideal 11’inde Emre Akbaba dışındaki 10 isim yabancı (Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Onyekuru, Falcao).

Belhanda ve Andone kulübeye

Kulübeye girmesi en yüksek ihtimal iki oyuncu Belhanda ve Andone gibi görünüyor. Bu durumda yeni transfer Sekidika ile birlikte ilk yarıyı kadro dışı geçiren ve devre arasında TFF listesine tekrar dahil edilen Linnes tribüne çıkabilir.

Galatasaray’da yabancı sınırı iki yıldızı vuracak | Galatasaray Haberleri

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