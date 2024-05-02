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Galatasaray'da Ünal Aysal sürprizi! Dursun Özbek'e rakip çıktı

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Ünal Aysal
Galatasarayda Ünal Aysal sürprizi Dursun Özbeke rakip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 08:48

Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek'in ardından bir aday daha çıkacağı netleşti. Prof.Dr. Süheyl Batum'un bugün listesini vererek adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportif ve mali anlamdaki başarılarının meyvesini, yeniden başkanlık koltuğuna oturarak almak isterken listelerin verilmesine 24 saat kala Prof.Dr. Süheyl Batum’un yarışa gireceği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Batum'un listesinde Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimler de yer alacak. Ayrıca eski başkan Ünal Aysal da Süheyl Batum'a destek verdi.

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Albayrak da olabilir

Rezan Epözdemir'in başkan yardımcısı ya da 2. başkan olarak görev alması beklenen listede Abdürrahim Albayrak'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca eski başkanlardan Ünal Aysal'ın yönetimde değil ama Sportif A.Ş'de görev alması bekleniyor.

Prof.Dr. Süheyl Batum’un yönetim listesini bugün Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor. Bu arada Batum'un listesinde ayrıca Alp Yalman isminin de yer alma ihtimali gelen haberler arasında.

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Özbek listeyi cuma teslim edecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeniden aday olacağını kısa süre içinde açıklamıştı. Dursun Özbek'in muhtemel listesinde yeni bazı isimler de bulunuyor.

Abdürrahim Albayrak'ın uzun süredir listede olup olmayacağı merak ediliyordu. Ancak Dursun Özbek'in listesinde olmayacağı kesinleşti. Erden Timur'un da listede olmayacağı ciddi şekilde konuşuluyor ancak Sportif A.Ş Başkan Vekili görevine devam edeceği ise gündemde. Son kararı Erden Timur kendisi verecek.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Ünal Aysal

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