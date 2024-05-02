Gomis: Icardi, PSG'de göremediği sevgiyi Galatasaray'da buldu

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Takımda o dönemdeki rolünü de anlatan Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Bir noktada takım ve antrenör arasında bir köprü rolünüz oluyor. Gençlere yol göstermek, Icardi gibi yıldızlara yardımcı olmak gibi. Icardi’nin PSG’de göremediği sevgiyi hissetmeye ihtiyacı vardı. Türkler de koca yürekli, duygusal insanlar. Ona hak ettiği sevgiyi verdiler. Icardi de haliyle bugün büyük fark yaratıyor” dedi.

"FORMAYI TAŞIYAMAYANLAR VARDI"

Takıma ikinci kez geldiğinde Galatasaray formasını taşıyamayacak isimlerin kadroda olduğunu belirten Fransız futbolcu, “Sonraki sezon yeni bir projeye geçildi ve şampiyonluk geldi” ifadesini kullandı.