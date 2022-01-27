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Galatasaray'da UEFA öncesi kritik 48 saat! Gedson, Gomis, Wanyama, Diawara...

#Transfer#Galatasaray#Gedson Fernandes
Galatasarayda UEFA öncesi kritik 48 saat Gedson, Gomis, Wanyama, Diawara...
Ali Naci Küçük

UEFA listesini 29 Ocak akşamına kadar vermek zorunda olan Galatasaray'ın hedefi, en azından bir transferi yetiştirebilmek. Torrent’in istediği Wanyama ve Diawara için görüşmeler sürdürülüyor. Kulübün ayırdığı bütçe 1-1.5 milyon Euro’yken, Gomis kapıyı 2-2.5 milyon Euro’dan açtı. 1.5 milyon kiralama+8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu için el sıkışı lan Gedson’da ‘zorunlu’ krizi aşılamadı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan G.Saray’ın yeni kadro listesini UEFA’ya teslim etme si için 48 saati kaldı. Ligde işler kötü gitse de Avrupa’da yola devam etmek isteyen sarı kırmızılıların hedefi bu süre içinde en azından bir transferi yetiştirebilmek. 29 Ocak gecesine kadar süresi olan Cimbom, sezon başında bildirdiği listede en fazla 3 değişiklik yapabilecek. Gör me kaybı ortadan kalkan ve antrenman performansları da sınıfı geçen Omar’a, UEFA’ya bildirilecek listede yer alacak. Peki, iki değişiklik hakkı daha bulunan G.Saray’da son 48 saate girilirken transferdeki son durum ne?

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TORRENT'İN ÖNCELİĞİ 6 NUMARA

Galatasaray’da transferde birinci öncelik ön libero takviyesi… Bu bölgede en az 2-3 oyuncu ile kontak halinde olan G.Saray, Wanyama için yaklaşık 500 bin Euro kiralama ücreti ile Montreal’i ikna etmeye çalışıyor. Kenyalı, 6 aylığına Aslan’a gelmeyi kabul etti. Sarı kırmızılılar, bununla beraber İtalyan ekibi Roma’dan Amadou Diawara ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki Gineli Diawara’yı kiralamak isteyen Galatasaray, bu noktada Serie A ekibi ile resmi olarak temaslara başladı. Aslan, Torrent’in de istediği futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

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TARAFTARIN İLGİSİ GOMIS'İ UÇURDU

Al Hilal ile sözleşmesi sona eren Gomis’i, takıma ‘lider ve ağabey’ rolünde entegre etmek isteyen Galatasaray’ın, eski golcüsüne ayırdığı bütçe ve teklif netleşti.

Sarı kırmızılılar, Bafetimbi Gomis’e, 1.5 yıl için 1.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada başlattığı kampanya, gösterilen ilgi sonrasında Gomis’in menajeri Mendy’nin bunu fırsata çevirip 2-2.5 milyon Euro bandında bir rakam talep ettiği öğrenildi.

Yönetim her fırsatta “Galatasaray’a dönmek istiyorum” diyen Gomis’in bu konuda fedakârlığa imza atmasını bekliyor. Gomis, Galatasaray’ın teklifini kabul ederse imzalar atılacak. Aksi takdirde yönetim, taviz vermeyecek.

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GEDSON FERNANDES İÇİN ŞİFRE: SABIR

Gedson Fernandes’in transferindeki sorun ise ‘zorunlu satın alma’ opsiyonu. İki kulüp tüm şartlar ve rakamlarda el sıkıştı ancak opsiyon detayı kriz oldu.

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Benfica ile Galatasaray, 1.5 milyon Euro kiralama bedeli, 8.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu karşılığında anlaştı ancak Portekiz kulübü, satın alma opsiyonunun zorunlu olmasında diretince imzalar atılamadı. Galatasaray bu maddenin aynı Henry Onyekuru’nun Monaco’dan kiralanma modellerindeki gibi, tüm tarafların istemesi halinde işletilmesini istiyor. Ayrıca kaleci problemini çözmek isteyen G.Saray, Gire sun, Okan Kocuk için nakitte ısrar edince Sinan Bolat için görüşmelere başladı. Önerilen bonservisin 400-500 bin Euro olduğu öğrenildi.

GHEZZAL'DAN GOMIS'E ÇAĞRI: BEŞİKTAŞ'A GEL

G.SARAY, başkan Burak Elmas’ın görüştüklerini önceki akşam canlı yayında resmen açıkladığı Bafetimbi Gomis’in kararını beklerken yıldız golcüyle Antalyaspor da ilgileniyor. Bu arada Gomis sözleşmesinin sona erdiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e sosyal medyadan veda ederken, Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal bu paylaşıma Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) yorumunu yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Gedson Fernandes

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