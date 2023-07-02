Galatasaray'da transfer haftası! İki takviye birden...

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Galatasaray için transfer haftası geldi çattı. Sarı-Kırmızılılar tam da planlandığı üzere Bayram ertesinde kolları sıvayarak gündemdeki isimleri renklerine bağlamaya çalışacak.

Fanatik'in haberine göre; yeni sponsorluk anlaşmalarından gelen sıcak para, FIFA ve UEFA nezdinde yapılması gereken öncelikli ödemelerin sorunsuz şekilde halledilmesini sağladı ve transferin önünü açtı. Özellikle önümüzdeki hafta işte bu yüzden çok kritik.

Çünkü Galatasaray’da tüm planlar, 8 Temmuz’da başlayacak olan Avusturya kampı öncesinde transferlerin bir kısmını yetiştirmek üzerine yapıldı.

Sarı-kırmızılılar ilk iş olarak orta saha, sol bek ve forvet takviyelerinin tamamlanması bekleniyor.

PAREDES'TE GERİ SAYIM

Bu doğrultuda transferi için geri sayıma geçilen ilk yıldız Leandro Paredes oldu.

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29 yaşındaki Arjantinli orta saha ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar’ın, kulübü PSG’yi de sonunda ikna ettiği öğrenildi.

Fransız devi, takımın yeni sezon planları arasında yer almayan Paredes’i 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a vermeyi kabul etti. Tecrübeli futbolcu için 6 milyon Euro bütçe ayıran Cim Bom, pazarlık sonucundan memnun.

Paredes ise Galatasaray’la 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve Güney Amerikalı oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Aslan’da ana plan, Paredes’i Torreira’nın yerinde değil, yanında kullanmak.

Yani Avrupa kupalarına gidilirken, Torreira - Paredes merkeziyle hem savaşçı hem de topla ilişkisi iyi olan bir orta saha kurgusu düşünülüyor.

PAZARLIKTA SON AŞAMA

Galatasaray’ın Paredes’ten sonra bitireceği ilk transfer de Angelino olacak gibi görünüyor. 26 yaşındaki İspanyol sol bekle el sıkışan Sarı- Kırmızılılar’ın, Red Bull Leipzig’le pazarlıklarda da son aşamaya geldiği ifade ediliyor. Galatasaray Yönetimi, hafta başında Angelino transferini bitirerek, elinde Kazımcan Karataş dışında sol beki olmayan teknik direktör Okan Buruk’u rahatlatmayı hedefliyor.

YALNIZCA BARIŞ ALPER

Aslan’da orta sahadan, hatta sol bekten de daha fazla transfere ihtiyaç duyulan bölge ise kuşkusuz forvet. Sarı-Kırmızılılar’ın elinde direkt santrfor kalmadı. Galatasaray Yönetimi tamamen Icardi transferine odaklandığı için gündemdeki diğer oyuncularla tam anlamıyla istenen ilerleme sağlanamadı.

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Ancak kamp yaklaşırken, sadece kanattan ön tarafa devşirilen Barış Alper Yılmaz bu bölgenin oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Okan hoca forvet krizine acil bir çözüm bulunmasını bekliyor.

Kulübün golcü gündemine gelen son isim olan Leipzig’den Andre Silva için pazarlıklar devam ediyor. Bu transfer tamamen Alman kulübünün tutumuna bağlı. Eğer bonservis konusunda Galatasaray’ın istediği 5-6 milyon Euro seviyelerine gelinirse, Silva Cim Bom’a imza atabilir.

Portekizli yıldızın dışında Lyon’dan ayrılıp boşa çıkan Moussa Dembele, Aslan’ın bir diğer golcü adayı. Fiorentina’dan Luka Jovic ve Atalanta’dan Duvan Zapata için de Galatasaray Yönetimi’nin girişimleri sürüyor. Bu isimler arasında Jovic yine ön planda. Fiorentina’nın bu transfere sıcak bakması da Aslan’ın işini kolaylaştırıyor. Eski Fenerbahçeli Vedat Muric için kulübü Mallorca’nın kapıyı 15-20 milyon Euro bandında açması ise Galatasaray’ın bu transferde şimdilik geri adım atmasına neden oldu.

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