Son Dakika: Galatasaray'a transferde Finansal Fair Play müjdesi! PSG kararı verdi: Mauro Icardi ve Leandro Paredes...

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

ÖNCELİK ICARDI VE PAREDES

Şampiyonlar Ligi için de iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda ilk hedef Icardi'nin bonservisini almak ve orta sahaya Leandro Paredes takviyesi yapmak.

ICARDI'DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Taraftarın heyecanla beklediği Icardi konusunda belirsizlik devam ediyor. Hem PSG hem Arjantinli yıldızla görüşmelerini sürdüren Galatasaray cephesi, bir yandan da Suudi Arabistan engelini aşmaya çalışıyor.

WANDA NARA CEVAP VEREMEDİ

Geçtiğimiz gün Gente Magazine'e röportaj veren Nara “İcardi, İstanbul’da kalacak mı?” sorusuna “Bu cevaplanması zor bir soru” yanıtını vermişti.

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PAREDES'TE DE ISRARCI

Galatasaray, PSG'den Icardi dışında bir yıldızı daha kadroya katmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bir süredir bu transfer için görüşmelerde bulunuyor.

İtalya basınında son çıkan haberlerde Paredes ile Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve PSG ile temasların sürdüğü belirtilmişti.

GALATASARAY'A FFP MÜJDESİ

Bu gelişmelerin ardından Paris Saint-Germain, Galatasaray'ı sevindirecek bir karar aldı.

Fransız basınından Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG, kadrosundaki 3 oyuncuyla yolları ayıracak.

ICARDI VE PAREDES LİSTEDE

Haberde; Galatasaray'ın istediği Mauro Icardi ve Leandro Paredes'in dışında Julian Draxler'in de bu listede yer aldığı belirtildi.

Ligue 1 ekibinin, bu kararı alma sebebinin ise Finansal Fair Play şartlarını yerine getirmek için oyuncu satması gerektiği bilgisi verildi.

TARAFDTARA MESAJ YOLLAMIŞTI

Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı yazılan PAREDES, bir dijital platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, “Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi” sorusuna, “Galatasaray” cevabını vermişti. Paredes’in bu cevabı, Galatasaray taraftarına bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

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