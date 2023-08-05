Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi! Jose Mourinho'nun Roma'sı peşinde

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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmanın planlarını yapan, Avrupa'da ve Türkiye'de iddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken beklenmedik bir gelişme yaşadı.

Son şampiyon Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde yoluna devam etti.

HEDEF GRUPLARDA YER ALMAK

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı kırmızılı ekip, bir sonraki turda Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşırken gruplarda boy göstermenin hesaplarını yapıyor.

TRANSFERLER ART ARDA AÇIKLANDI

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Hem uzun lig maratonunda hem Avrupa kupalarında mücadele edecek alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray; Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç gibi önemli isimleri takıma kattı.

SÜRPRİZ İDDİA

Kadrosunu güçlendirirken elindeki yıldızları da kulüpte tutmak isteyen Galatasaray, Victor Nelsson, Torreira gibi önemli isimleri takımda tutmayı başarırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

G.SARAY'IN GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Sarı kırmızılılar, Ndombele ve Fred için girişimlerde bulunurken tecrübeli oyuncu Dries Mertens'in İtalyan devinin gündemin olduğu ileri sürüldü.

İTALYAN DEVİ TALİP

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e, Serie A takımı Roma'nın talip olduğu iddia edildi.

MOURINHO'YA ÖNERDİ

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Teknik Direktör Jose Mourinho'ya Belçikalı orta sahayı önerdi.

ALTERNATİFLER ARASINDA

36 yaşındaki futbolcunun, hücum hattına takviye yapmak isteyen Roma'nın alternatifleri arasında olduğu kaydedildi.

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SEZONA İYİ BAŞLADI

Dries Mertens, geçen sezon 33 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezona da iyi başlayan Dries Mertens 2 maçta 1 gol attı, 1 kez de asist yaptı.