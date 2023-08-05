Slovenya'da Galatasaray maçı öncesi sel felaketi! Ligler iptal edildi, Şampiyonlar Ligi elemesi...

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Slovenya, şiddetli yağışların neden olduğu selle mücadelesini sürdürüyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin kuzeyinde ve batısında meydana gelen sel felaketinde can kaybı yaşandı. Şiddetli yağışların vurduğu ülkede bir kadının Kamnik kasabasında, Hollanda uyruklu diğer 2 kişinin Kranj kenti yakınlarında dağlık bir bölgede ölü halde bulunduğu açıklandı. Polis Maja Adlesic 3 kişinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Kamnik'teki ölüme sel neden olurken, Kranj kenti yakınlarındaki dağlık bölgedeki ölümlere yıldırım çarpması neden olmuş olabilir. Ölümlerin nedenleri araştırılıyor.” dedi

TAHLİYE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Sel nedeniyle yolların ve köprülerin kapandığı ülkede Slovenya Çevre Dairesi hava durumu uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı. Şiddetli yağışların süreceğini ifade eden yetkililer nehirlerde taşkın yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Yetkililer ayrıca, Celje şehrinde yer alan Savinja Nehri kıyısındaki yaşayan binlerce kişinin tahliyesi için çalışmalara başladı.

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LJUBLJANA'YA 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Felaketin yoğun olarak yaşandığı Kamnik kasabasının Ljubljana'ya 20 kilometre uzaklıkta olması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçı da akıllara getirdi.

LİGLER İPTAL EDİLDİ

Tahliye çalışmaları devam ederken sel felaketi sebebiyle Slovenya Ligi'nde bu hafta oynanacak tüm maçlar ertelendi.

GALATASARAY MAÇI OYNANACAK MI?

Normal şartlarda 8 Ağustos Salı günü Ljubljana'da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu müsabakasıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Slovenya basınında yer alan iddialara göre; UEFA, ilk maçı İstanbul'da rövanşı ise LJUBLJANA'da oynatma yönünde karar alabilir.