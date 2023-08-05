Lionel Messi'den imza aldı, işten kovuldu!

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Inter Miami'ye imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Lionel Messi, yeni takımıyla harika bir başlangıç yaptı.

MLS Leagues Cup'ta Inter Miami formasıyla 3 maça çıkan Messi, 5 gol ve 1 asistle kalitesini hemen gösterdi.

MESSI'YE FORMA İMZALATTI, İŞTEN KOVULDU

Inter Miami'nin maçlarını oynadığı DRV PNK Stadium'da temizlik işlerini yürüten özel şirket çalışanı Cristian Salamanca, Messi'den imza aldığı için işten kovuldu.

Kolombiyalı olan ve 1.5 yıldır Miami'de yaşayan Cristian Salamanca, çalıştığı temizlik şirketince ilk kez Inter Miami maçı için stadyuma gönderilmişti. Takım otobüsünün park ettiği esnada otoparkta olan Salamanca, Messi'ye seslenip üniformasının altındaki Arjantin formasını imzalatınca güvenlik görevlilerince stadyumdan çıkarıldı. Salamanca daha sonra işten kovuldu.

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"KOVULDUM AMA DEĞDİ"

Messi'ye forma imzalattığı anları La Nacion'a anlatan Cristian Salamanca; "Otobüslerin park ettiği alandaki tuvaletleri temizliyordum. Inter Miami otobüsü geldi ve içinden oyuncular çıkmaya başladı. Son çıkan oyuncu ise Messi oldu. 'Hey! Dünya şampiyonu!" diye bağırdım ve dönüp bana baktı. Üniformamı kaldırdım ve altına giydiğin Arjantin formamı ve elimdeki kalemi gösterdim. Gelip formamı imzaladı. Hemen sonrasında güvenlik geldi ve beni dışarı attı. Daha sonra da işten kovuldum. Kovuldum ama her saniyesine değdi." dedi.

ÇALIŞANLARIN SPORCULARLA İLETİŞİMİ YASAK

Inter Miami'nin kulüp veya taşeron işçileri için koyduğu kurallarda çalışanların sporcularla iletişimi her ne şekilde olursa olsun yasak.