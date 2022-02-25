Galatasaray'da sorumluluk alma sırası Gomis'ten sonra Semih Kaya'da!

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Ligde sıkıntılı günler geçiren ve 6 maç aradan sonra ilk galibiyetini Göztepe’den alan Galatasaray’da takımının birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bugünlerde tecrübeli oyuncular sorumluluk alıyor. Sarı kırmızılılarda Gomis’ten sonra Semih Kaya da sorumluluk aldı ve Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kırmızılı takımı aynı masada buluşturdu.

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YENİ YAŞI DA KUTLANDI

Ulus Sunset’te takımına yemek veren Semih Kaya’nın düzenlediği organizasyona sarı kırmızılı futbolcular eşleri ile birlikte katıldı. Yemekte kısa bir konuşma yapan tecrübeli futbolcu “Galatasaray takımının birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerde bu formaya, armaya yakışan şekilde mücadele edip hep beraber ayağa kalkacağız” dedi. Dün 31 yaşına giren Semih Kaya’nın yemek sonrasında doğum günü kutlandı ve pasta kesildi. Bu arada Semih’in sorumluluk alması Galatasaray camiası ve yönetimi içinde de takdir topladı.

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LİDER VE AĞABEY

Devre arası takıma kazandırılan Semih Kaya, henüz forma giymese de saha dışında yönetiminin öngördüklerini ise fazlası ile yerine getirdi. Aidiyet duygusu yüksek ve ağabey karakterini taşıyacağı için alınan Semih, Kayseri maçında 6 işareti yapan İbrahim Akdağ’a tepki gösteren tek isim olmuştu. Olaylı sona eren Göztepe maçında ise tünelde tek tek tüm takım arkadaşlarını soyunma odasına soktuktan sonra içeri girmişti.