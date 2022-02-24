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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

#Galatasaray#UEFA#Ceferin
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.

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Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i özel olarak ziyaret etti.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, dünya futbolundaki dönüşüm ve futbol endüstrisinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Galatasaray’ın köklü tarihine ve Avrupa’daki başarılarına vurgu yapan Aleksander Ceferin, Galatasaray’ın UEFA için önemine dikkat çekti. Bu yıl Avrupa Ligi’nde gösterilen başarılı performans için de tüm Galatasaray camiasını tebrik eden Aleksander Ceferin, sarı kırmızılı kulübün Avrupa futbolunun vazgeçilmez paydaşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Başkanımız Burak Elmas ise, geçtiğimiz yıl içinde gündeme gelen ve bazı kulüplerin açık şekilde destek verdiği Avrupa Süper Ligi ve benzeri organizasyonlara karşı, UEFA ile tam dayanışma ve iş birliği halinde olduklarını vurguladı.

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Futbol endüstrisinde son dönemin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan menajerlik ücretleri ve temsilci belirsizliği konularını da gündeme getiren Başkanımız Burak Elmas, 23 Şubat 2022 tarihinde kulüp üyelerine konuyla ilgili gerçekleştirdiği sunumun detaylarını da Aleksander Ceferin ve UEFA yönetimiyle paylaştı.

Öte yandan Başkanımız Burak Elmas, Galatasaray’ın Mart Ayında çıkacağı Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakası kapsamında, Aleksander Ceferin’i İstanbul’daki maça özel olarak davet etti.

Galatasaray Camiası olarak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin başta olmak üzere tüm UEFA yetkililerine misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

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