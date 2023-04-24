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Galatasaray'da Sergio Oliveira'dan Karagümrük'e şut yağmuru!

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#Galatasaray#Oliveira#Süper Lig
Galatasarayda Sergio Oliveiradan Karagümrüke şut yağmuru
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Fatih Karagümrük kalesini çok kez yokladı.

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Galatasaray'ın ilk 11’inde sahaya çıkan ve penaltıdan bir gol atan Sergio Oliveira, kariyerinde en çok şut attığı maçlardan birini oynadı.

Portekizli orta saha oyuncusu, Karagümrük kalesine tam 8 şut çekerken, bunların 1’inde isabet sağladı.

Sahanın en çok koşan oyuncularından biri olan Oliveira, 7 ikili mücadelenin 5’inden galip ayrıldı.

DIAGNE'DEN GALATASARAY'A ÜÇÜNCÜ GOL

Özellikle son anları nefes kesen maçta Vavacars Karagümrük’ün ilk golünü atan Mbaye Diagne, Galatasaray’a karşı oynadığı maçlarda 3. kez gol sevinci yaşadı. Senegalli futbolcu daha önce Kasımpaşa’da iken sarı kırmızılılara karşı iki maçta da birer kez gol sevinci yaşarken, Karagümrük formasıyla ikinci karşılaşmasında ilk golünü kaydetti.

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#Galatasaray#Oliveira#Süper Lig

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