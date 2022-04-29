Galatasaray'da seçime geri sayım! Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu hangi teknik direktör ile çalışacak? İşte görüşmenin fotoğrafı...

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Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim açıklanan davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

Sarı-kırmızılılarda Fırat Develioğlu'nun seçim iptali için bir üst mahkemeye başvurduğu ve Istinaf mahkemesinin seçimi iptal ettiği haberleri öne sürüldü. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Galatasaray Spor Kulübü'ne istinah mahkemesinden seçimin iptaliyle ilgili resmi bir karar henüz ulaşmadı.

Galatasaray'da istinaf mahkemesi seçim ile ilgili bir durdurma ya da iptal kararı almazsa seçim 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni patronu olmak için yarışacak. İki aday da kendi ekibine ve oy potansiyeline çok güveniyor. Öyle ki, iki taraf da şimdiden kolları sıvamış durumda. Hem Hamamcıoğlu hem de Öztürk, seçilmeleri halinde kesinlikle Transfer çalışmalarında geç kalmak istemiyor. Bunun için iki aday da, futbolun başına getirmeyi düşündükleri isimlere gerekli talimatları vermiş durumda.

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OKAN BURUK'LA İLK GÖRÜŞME

Öte yandan Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk’ün ekibinden İsmail Sarıkaya, teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturdu.

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün seçimi kazanması halinde teknik direktörlük koltuğunu teslim edeceği Okan Buruk ile temaslar hızlandı. Öztürk'ün başkan yardımcısı olması beklenen İsmail Sarıkaya ve iş insanı Erhan Gündal ile Okan Buruk, dün Zorlu AVM'de masaya oturdu.





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Görüntü: A SporEşref Hamamcıoğlu ise her fırsatta gönlünde bir Alman teknik direktörün yattığını ifade ediyor. Hamamcıoğlu, teknik direktör konusuyla ilgili, "Farke'yi tanımıyorum ve hiçbir temasımız olmadı. Ama şunu teyit ediyorum, Galatasaray'da yeniden Jupp Derwall devrimi başlaması lazım." ifadelerini kullanıyor...Galatasaray'ın başkan adayları Spor Arena'ya seçim öncesi özel röportajlar verdi. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarıyla birlikte Okan Buruk'un sarı kırmızılılarla ilgili verdiği son demeçleri hatırlıyoruz...

Metin Öztürk: Seçimde favoriyiz | Vaatlerim manipüle edildi | Nuri Şahin reklam yaptı, Okan Buruk...



Spor Arena YouTube kanalında başkanlık seçimi ile ilgili soruları yanıtlayan Öztürk, planlarını ve tartışma konusu olan önemli noktalara cevap verdi. Seçilmesi durumunda yapacağı kasa kolaylığı, Levent Nazifoğlu ile çalışacak olması, Nuri Şahin polemiği, Domenec Torrent ve Okan Buruk ile ilgili görüşleri ve çok daha fazlası videomuzda.





Eşref Hamamcıoğlu: Kasa kolaylığı şeker gibi | Teknik direktör listemiz var | Daniel Farke & Campos



Galatasaray'da arzuladığı ideali ve planlarını anlatan Hamamcıoğlu, tartışma konusu olan "parasız başkan adayı" söylemine ilk kez yanıt verdi. Kulübün işlenebilir yapıya kavuşması, kasa kolaylığı tercihi, Domenec Torrent'in geleceği, Daniel Farke'nin gerçeklik payı, futbol şubesinin olası yapılanması ve seçim gündemi...



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OKAN BURUK GEÇTİĞİMİZ AY SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Galatasaray, İnter, Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda forma giyen Okan Buruk, Akhisarspor ile kazandığı Türkiye Kupası'nın ardından teknik direktörlük kariyerinin en büyük başarısını 2019-20 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yaparak yaşamıştı. 48 yaşındaki hoca, 29 Ocak 2021'de turuncu-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra birçok takımla ismi anıldı ancak o hep sessiz kaldı. Şimdilerde ise altyapısında futbola başladığı Galatasaray için gündemde. Okan Buruk, hem geleceği hem de Türk futbolu için önemli tespitlerde bulundu.

Verdiği arada Süper Lig'den ve yurt dışından birçok teklif aldığını belirten Buruk, "Yüzde yüz istediğim bir proje ve yukarı doğru bir adım atmak için bekledim. Çalışmayı seviyoruz ama bazen beklemek gerek. Ama saha kenarında olmayı özledim. Bu süreçte maçları genelde televizyondan izledim. Son olarak sevgili Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu Hull City'nin bir maçına gittik. İnsan atmosferin içinde olunca özlediğini daha iyi anlıyor. Yeşil zemine basmak önemli" dedi.



"EN BÜYÜK MUTLULUK DA GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ OLUR"

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Altyapısından yetiştiği takımla teknik direktörlük için adının anılmasının mutluluk verdiği belirten Buruk, "18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur. Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.

"BELÖZOĞLU OYUNA KALİTE GETİRDİ"

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Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de performansını da değerlendiren Buruk, "Emre hocanın Fenerbahçe performansı da çok iyiydi. Bir maç kazansa şampiyon olacaktı. Başakşehir performansı da muhteşem bir çıkışla başladı. Devamında inişli-çıkışlı bir grafiğe döndü. Ama oyun kalitesi başta olmak üzere Başakşehir'de birçok şeyi değiştirdiğini gördük. Taktiksel olarak da aynı düşüncedeyim" dedi.

"ÜLKESİNDE TERCİH EDİLMEYENLER TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi devam etmeli mi sorouna ise, "Bu kulüp kararıdır. Başkan ve yönetim karar verecektir ama İsmail hoca böyle bir çıkış yaptı. Konya'da İlhan hocanın (Palut) bir yükselişi var. Abdullah hoca (Avcı) Trabzon'da çok önde gitti. Emre (Belözoğlu) ve Nuri Şahin gibi yeni isimler kendilerini gösterdi. Kadro olarak küme düşecek diye baktığımız Giresun'da Hakan Keleş'in yaptıkları var. Yani kısaca Türk teknik adamlar başarılı ama bizlerin de gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Dünya futboluna ayak uydurmamız şart. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın ama kendi ülkesinde tercih edilmeyenler Türkiye'deki görevi kabul ediyor" diye konuştu.

TÜRK TEKNİK ADAMLARIN BAŞARISI

'Teknik adamı yerli ya da yabancı diye ayırt etmem. Başarısız ya da başarılı olarak değerlendiririm' diyen Buruk, "Ama uzun bir süredir Türk teknik adamların inanılmaz bir başarısı var. Türk hocaların başarısını görmezden gelmek gibi bir bakış açısı var. Türkiye'nin genlerinde olan bir şey aslında bu, yabancıyı gözümüzde çok büyütüyoruz. Yabancı hayranlığımız var. Bunu teknik adamlığa da taşımak istiyoruz. Yabancı teknik adamlara karşı değilim. Gelip çok başarılı olanlar da oldu ama düşününce en son hangi takım yabancı hocayla şampiyon oldu, Zico muydu?" diye devam etti.

BAŞAKŞEHİR SERÜVENİ



