Son Dakika: Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ten Nuri Şahin açıklaması! "Bizi kullandı"

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Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu.

Başkanlık seçimi ile ilgili soruları yanıtlayan Öztürk, planlarını ve tartışma konusu olan önemli noktalara cevap verdi.

Metin Öztürk'ün seçilmesi durumunda yapacağı kasa kolaylığı, Levent Nazifoğlu ile çalışacak olması, Nuri Şahin polemiği, Domenec Torrent ve Okan Buruk ile ilgili görüşleri ve çok daha fazlası videomuzda.

METİN ÖZTÜRK'TEN NURİ ŞAHİN'E SERT SÖZLER

Nuri Şahin ve menajeri kendi reklamını yapmak istediği için bizi kullandı. Nuri hoca çok kaliteli, gururla alkışladığımız birisi. 19 takımdan birisinin hocası, hatta hoca da değil bildiğim kadarıyla. Futbolcu lisansı ile orada duruyor. Daha pro-lisansı çıkmadı. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanmış, özdeşleşmiş kişiler varken olmaz. Nuri hoca daha ham, belki 3 veya 5 sene sonra olacak. 5 tane maç kazanma ile hoca olunmuyor. İnşallah 5-6 sene sonra milli takımın hocası olur, benim de başkanlık görevim bitmiş olur ve ben seyirci olarak Nuri Şahin'i alkışlarım. Metin Öztürk

DAKİKA DAKİKA METİN ÖZTÜRK RÖPORTAJI

00:00 Teaser

00:27 Açılış

01:17 Galatasaray'daki Kargaşanın Sebebi Ne?

04:42 Kulüpteki Bölünmeyi Ben Bitiririm

07:35 Genel Kurul Üyelerini İkna Edebildi mi?

09:40 Seçimde Mutlak Favoriyiz

10:38 1 Milyar Liralık Eksi ile Başlayacağız ama...

11:31 Ana Hedefimiz Süper Lig Şampiyonluğu

13:15 200 Milyon Lira Kasa Kolaylığı Yetecek mi?

14:33 Oğulcan Çağlayan'ı El Birliği ile Mahvettik

15:33 Neden Levent Nazifoğlu?

20:45 Galatasaray NEF Basketbol Yapısını Koruyacağız

22:27 Torrent ile Devam Edebiliriz Olmazsa Türk Hoca

24:44 Nuri Şahin ve Menajeri Bizi Kullandı Reklamını Yaptı

25:56 Okan Buruk'u Düşünüyorum

27:47 Eşref Hamamcıoğlu Favori mi?

29:45 Kapanış

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Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

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