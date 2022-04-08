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Eşref Hamamcıoğlu kimdir? İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun biyografisi

#Eşref Hamamcıoğlu#Galatasaray
Eşref Hamamcıoğlu kimdir İşte Eşref Hamamcıoğlunun biyografisi

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti. Listede şu isimler yer alıyor: Osman Kocaman, Boğaç Göncü, Murat Uysal, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman, Tamer Saka. Bu gelişmenin ardından Eşref Hamamcıoğlu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

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Galatasaray Kulübünde Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa aday olacağını açıkladı. Geçmişte de kulüpte çeşitli görevler alan Eşref Hamamcıoğlu, camianın tanınan isimleri arasında yer alıyor. İşte, Eşref Hamamcıoğlu hakkında merak edilenler...

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır.

Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır.

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Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

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#Eşref Hamamcıoğlu#Galatasaray

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