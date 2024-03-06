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Galatasaray'da Rizespor öncesi 'sakatlık' alarmı! Oliveira'nın durumu...

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#Galatasaray#Rizespor#Oliveira
Galatasarayda Rizespor öncesi sakatlık alarmı Oliveiranın durumu...
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 19:03

Galatasaray'da doktor Yener İnce, Çaykur Rizespor maçı öncesi sakat oyuncular hakkında açıklama yaptı.

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Süper Lig'de önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da savunma alarm veriyor.

Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber gelirken Davinson Sanchez sürprizi yaşandı.

Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçının da kadrosunda olmayacağı açıklandı.

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DAVINSON'UN DURUMU ŞÜPHELİ

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Davinson Sanchez'de gerilme var. Bugün yapılan idmanda yer alamayacak. Rizespor maçında oynayıp oynamayacağının perşembe günü yapılacak test sonrası belli olacak" şeklinde konuştu.

HAKIM ZIYECH ÇALIŞMALARA BAŞLADI, SERGE AURIER

Hakim Ziyech, takımla idmanlara başlarken Serge Aurier'in de yaklaşık iki hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SERGIO OLIVEIRA'NIN DURUMU

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Beşiktaş derbisinde kadro dışında kalan Oliveira için ise Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan açıklama geldi. Timur, "Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Yönetim Kurulu hakkındaki kararı verecek" ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Rizespor#Oliveira

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