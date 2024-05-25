Galatasaray’da olağan seçimli genel kurul bugün yapılacak: Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu?

Haberin Devamı

Galatasaray’da mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum’un yarışacağı başkanlık seçimi bugün yapılacak. Sarı kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

15.00’TE OY KULLANMA iŞLEMi SONA ERECEK

Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00’te oy kullanma işlemi sona erecek. Sarı kırmızılılarda oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Haberin Devamı

ÖZBEK 3. DÖNEMi, BATUM 39. BAŞKAN OLMAK iSTiYOR

İlk olarak 2015-2018 yılları arasında başkanlığa seçilen, 2022’de olağanüstü genel kurulda yeniden göreve gelen Dursun Özbek bugün kazanırsa 3. dönemine imza atacak. Eğer bugün seçimden Süheyl Batum zaferle ayrılırsa sarı kırmızılılarda başkanlık yapacak 39. farklı isim olacak.

DURSUN ÖZBEK’iN LiSTESi

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Bora İsmail Bahçetepe

Sedat Artukoğlu

Eray Yazgan

Can Natan

Mehmet Saruhan Cibara

Ali Yüce

İbrahim Hatipoğlu

Fatih Demircan

YEDEK

Ozan Bingöl Yurtsever

Timur Kuban

Emir Aral

Tanur Lara Yılmaz

Ece Bora

SÜHEYL BATUM’UN LiSTESi

Aytuğ Sakallıoğlu

Ayşen Sarıkan Tanırcan

Aslı Makaracı Başak

Mete İkiz

Suat Sarı

Çetin Soysal

Mustafa Barış Yaşaroğlu

Rezan Epözdemir

Cüneyt Öztürk

Murat Karaman

YEDEK

Metin Karakaya

Cem Topuz

Hikmet Siber Akyelken

Mehmet Şişmanoğlu

Hikmet Ozan Öğüt