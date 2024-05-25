Galatasaray’da olağan seçimli genel kurul bugün yapılacak: Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu?

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Galatasaray’da mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum’un yarışacağı başkanlık seçimi bugün yapılacak. Sarı kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak.
15.00’TE OY KULLANMA iŞLEMi SONA ERECEK
Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00’te oy kullanma işlemi sona erecek. Sarı kırmızılılarda oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
ÖZBEK 3. DÖNEMi, BATUM 39. BAŞKAN OLMAK iSTiYOR
İlk olarak 2015-2018 yılları arasında başkanlığa seçilen, 2022’de olağanüstü genel kurulda yeniden göreve gelen Dursun Özbek bugün kazanırsa 3. dönemine imza atacak. Eğer bugün seçimden Süheyl Batum zaferle ayrılırsa sarı kırmızılılarda başkanlık yapacak 39. farklı isim olacak.
DURSUN ÖZBEK’iN LiSTESi
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Bora İsmail Bahçetepe
Sedat Artukoğlu
Eray Yazgan
Can Natan
Mehmet Saruhan Cibara
Ali Yüce
İbrahim Hatipoğlu
Fatih Demircan
YEDEK
Ozan Bingöl Yurtsever
Timur Kuban
Emir Aral
Tanur Lara Yılmaz
Ece Bora
SÜHEYL BATUM’UN LiSTESi
Aytuğ Sakallıoğlu
Ayşen Sarıkan Tanırcan
Aslı Makaracı Başak
Mete İkiz
Suat Sarı
Çetin Soysal
Mustafa Barış Yaşaroğlu
Rezan Epözdemir
Cüneyt Öztürk
Murat Karaman
YEDEK
Metin Karakaya
Cem Topuz
Hikmet Siber Akyelken
Mehmet Şişmanoğlu
Hikmet Ozan Öğüt