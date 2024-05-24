Son Dakika: A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı!

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A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) geniş aday kadrosu açıklandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecanlı geri sayım başladı. 26 takımın mücadelede edeceği EURO 2024’te Milliler, gruplarda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 için aday kadrosunu belirledi.

İŞTE AÇIKLANAN KADRO;

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Berat Özdemir, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Abdülkadir Ömür, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Enes Ünal, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

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MİLLİLER İKİ ÖZEL MAÇ YAPACAK

A Milli Takım, EURO 2024 turnuvası öncesinde son Avrupa Şampiyonu İtalya ve 2024 Avrupa Şampiyonası finalistlerinden Polonya ile birer özel maç yapacak. 29 Mayıs'ta tam kadro olarak İstanbul'da toplandıktan sonra 3 Haziran'a kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek ay-yıldızlılar, bu tarihte Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek. 4 Haziran'daki İtalya - Türkiye karşılaşması, Serie A'da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek milliler, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona'dan Poznan'a hareket edecek. 9 Haziran'da ise Polonya-Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova'ya geçecek.

10 Haziran'daki Polonya-Türkiye karşılaşması, ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.



A MİLLİ TAKIM İLE ÜMİT MİLLİ TAKIM BERABER KAMP YAPACAK

Öte yandan, A Milli Takım ve Ümit Milli Takım birlikteliğinin güçlendirilmesi adına, her iki takımın teknik heyetlerinin yapmış olduğu ortak çalışma sonrasında, haziran ayında gerçekleştirilecek kamplarda bir dizi yeni uygulamaya gidilecek. A Milli Takım, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takım ile beraber kamp yapacak. A ve Ümit milliler, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.



AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK MAÇ GÜRCİSTAN İLE

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2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, gruptaki ilk iki maçını Dortmund kentinde 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da ise Portekiz'e karşı oynayacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Hamburg şehrinde Çekya ile karşılaşacak.