Galatasaray'da Okan Buruk'un koltuğu tehlikeye girer mi? Yönetimin Fatih Terim kararı...

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Galatasaray'ı yakından takip eden muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı kırmızılılardaki son gelişmeleri aktardı.

* Alanyaspor karşılaşması ve Ali Palabıyık

* Galatasaray'da problem sadece saha dışında mı?

* Erden Timur'un açıklamaları ve gergin süreç

* Olası kötü sonuçlar Okan Buruk'un koltuğunu tehlikeye atar mı?

* Fatih Terim Galatasaray'a döner mi? Yönetimin B planı var mı?

* Okan Buruk nasıl bir kurguyla Karagümrük maçına çıkacak?



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ALANYASPOR MAÇI VE ALİ PALABIYIK

"Bir anlamda Galatasaray'ın önünü kesti. Elbette her takım bu tip problemler yaşamıştır, bu yeni bir durum değil ama geçen yıl Fatih Terim, bu hatalar sebebiyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Aynı Ali Palabıyık, geçen seneki Karagümrük maçında neler yapmıştı? VAR'ın uyarılarına rağmen ısrarla izleme tavsiyesini geri çeviriyor. Galatasaraylı oyuncular ilk yarıdaki bitiş düdüğünde hakemin art niyetli olduğunu düşünüyor. Futbolcular, Palabıyık'ın umut vaad eden atağı kestiğini düşünüyor."

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GALATASARAY'DA PROBLEM SAHA İÇİNDE Mİ?

"Galatasaray'ın hakkı yenmiş olabilir ama sarı kırmızılıların Fenerbahçe'nin düştüğ hataya düşmemesi gerekir. 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' diyerek ihaleyi hakeme de bırakmamak lazım. Galatasaray sahada güçlü değil. Büyük takımsan 2-0'dan o maçı vermeyeceksin. 40-50 bin kişinin önünde oynuyorsun, 2-0'dan maçı veriyorsun. Okan hoca, hamlelerinde geç kaldı. Az daha maç kaybediliyordu. Kerem Aktürkoğlu tüm maç sahada kaldı. Gol belki onun yüzünden yendi. Korner kullanılırken kendi sahasına doğru çalım atmaya kalktı, topu kaybettikten sonra gol geldi. Sarı kırmızılıların güçlü orta sahası yok. Toreira-Oliviera ile olmaz. Güçlü orta saha = şampiyonluk. Berkan Kutlu geçen yıl linç edildi. Berkan'ın bu takıma dahil edilmesi gerek. Hele ki 8+3 kuralı varsa."

ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI VE GERGİN SÜREÇ

"Galatasaray'a meydan okuyan Ali Palabıyık değil, Murat Ilgaz. Başkan Dursun Özbek de Erden Timur da Murat Ilgaz ile ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Görevi çok zor çünkü Galatasaray son dönemde bu tip problemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu sorunu Mustafa Cengiz çözemedi, Burak Elmas çözemedi. Şimdi Özbek ve Timur aynı problemle karşılaşıyor. Ne yapmaları gerek? Megafonla mı konuşmaları lazım, o zaman mı çözüm sağlanıyor."

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OKAN BURUK'UN KOLTUĞU TEHLİKEYE GİRER Mİ?

"Galatasaray'ın, Alanyaspor maçının ilk 30 dakikası gibi bir oyun sergilemesi gerekiyor. Bunu her geçen hafta geliştirmeye başlamıştı Okan Buruk ama Kayserispor maçında dip yaptı.

Bir reaksiyon lazım. Okan Buruk'un da liderlik yapması gerekiyor. Alanya maçı sonrası takım içinde 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' sözleri konuşuldu. Bu düşüncenin ortadan kalkması gerekiyor. Oyuncu sahada görevini yapacak. Bu üç maçta (Karagümrük, Başakşehir, Beşiktaş) Okan Buruk'un kaderini belirleyecek. Aksi olursa tabii ki Okan Buruk ismi sorgulanır, tartılışılır duruma gelir."

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YÖNETİMİN FATİH TERİM DÜŞÜNCESİ NE?

"Fatih Terim, olası başarısızlık halinde her zaman Fatih Terim akılllara gelir. En büyük başarıları kulübe yaşatmış bir teknik adam ama yönetimin Fatih Terim'le çalışmak gibi bir düşüncesi yok. Böyle bir B planının olduğunu düşünmüyorum.

Okan Buruk'un alternatifi olarak net somut bir gelişme yok. Fatih Terim ismi güvenle ortaya çıktı. 4. hafta Fenrbahçe'ye 4-0 kaybettikten sonra istifa etti. Başka başkan olsa bunu kabul ederdi. O dönem Faruk Süren büyük başkan olma yolunda bir adım attı ve 'yola devam' dedi. Avrupa'da başarı bu şekilde geldi. Böyle yeni 'Fatih Terim'ler bulamayız. Hemen bir sihirbazlık bekliyorlar Galatasaray'dan.

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Oyunculara göre Galatasaray'ın 6 puanı çalındı. Okan Buruk'un bu denli eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Okan Buruk'un teknik adam performansı olarak daha güçlü olması gerekiyor. Taktik, bireysel performans anlamında ileriye götürdüğü bir oyuncu olmadı."

Karagümrük MAÇINDA EKSİKLERİN YERİNE KİMLER GÖREV ALACAK?

"Galatasaray'da bir istikrarsızlık var. Kayserispor, Alanyaspor maçının belirli bölümleri... Evet eksikler var. Sağ bekte ilk kez Dubouis oynayacak. Sağ stoperde Emin Bayram görev yapacak. Berkan Kutlu-Emre Taşdemir ikilisinden birini tercih edecek Okan hoca. Ön taraf bozulmayacak."