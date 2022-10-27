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Son Dakika: Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Okan Buruk'la görüştü...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Yusuf Demir#Süper Lig
Son Dakika: Galatasarayda Yusuf Demir sıkıntısı Okan Burukla görüştü...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 09:11

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir son Alanyaspor maçında da kadroya giremedi. Yetenekli oyuncunun bu durumdan şikayetçi olduğu öne sürüldü.

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Yaz transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray 'a transfer edilen 19 yaşındaki Yusuf Demir, süre alamamaktan şikayetçi.

Genç yetenek şu ana kadar sadece 2 lig maçında 40 dakika, kupada da 63 dakika forma şansı bulabildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; yabancı statüsüne takıldığı için Okan Buruk'un şu ana kadar değerlendirmediği Yusuf, hocasıyla görüşerek daha fazla oynamak istediğini iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Demir için formül üretmeye çalışıyor.

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Süper Lig

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