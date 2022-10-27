Son Dakika: Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı! Okan Buruk'la görüştü...

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Yaz transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray 'a transfer edilen 19 yaşındaki Yusuf Demir, süre alamamaktan şikayetçi.

Genç yetenek şu ana kadar sadece 2 lig maçında 40 dakika, kupada da 63 dakika forma şansı bulabildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; yabancı statüsüne takıldığı için Okan Buruk'un şu ana kadar değerlendirmediği Yusuf, hocasıyla görüşerek daha fazla oynamak istediğini iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Demir için formül üretmeye çalışıyor.