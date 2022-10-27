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Galatasaray'da tüm yollar Emre Taşdemir'e çıkıyor!

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#Galatasaray#Emre Taşdemir#Süper Lig
Galatasarayda tüm yollar Emre Taşdemire çıkıyor
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

Rashica’dan vazgeçmek istemeyen Okan Buruk bu nedenle Van Aanholt’u düşünmüyor. Berkan’ın da Alanya maçında sol bekteki performansı hayal kırıklığı yaratırken öne çıkan isim Emre Taşdemir oldu.

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8+3 kuralı ve Rashica’nın beğenilen performansı sonrasında Galatasaray’da bu sezon hiç düşünülmeyen ve 21 kişilik maç kadrolarına dahi alınmayan Emre Taşdemir, Karagümrük maçında sahada olacak. İptal edilmeden önce sadece Rezerv Lig’de forma giyen Emre Taşdemir bu sezon Galatasaray’da hiç süre almadı. Okan Buruk’un, formayı ilk kez Emre Taşdemir’e emanet etme düşüncesinin 2 önemli etkisi var.

1- RASHICA AĞIR BASIYOR

İlk 11’ini 8+3 kuralını göz önüne alarak kurması gereken Okan Buruk, Patrick Van Aanholt’u tercih etmesi halinde Rashica’dan vazgeçip kanat oyuncularını 2 yerli oyuncudan kurmak zorunda kalacak. Bu takdirde antrenman performansı takdir alan ve kanat oyuncuları arasında en formda isim olduğu belirtilen Rashica 11’de olamayacak. Okan Buruk, Kosovalı oyuncusuna 11’de yer vermek adına Patrick Van Aanholt’a çekimser yaklaşıyor. Rashica daha ağır basıyor.

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2- BERKAN SOL BEKİ YADIRGADI

Sol bekte sezon başından bu yana düşünülen isimlerden biri Berkan Kutlu. Sol bek bölgesini yerlileştirmek adına Okan Buruk, idmanlarda zaman zaman Berkan’ı burada oynattı. Ancak Berkan Kutlu’nun, Alanyaspor maçındaki sol bek performansı sınıfta kaldı. Okan Buruk 58’de sol bek oynattığı milli futbolcuyu yaptığı hatalar sonrası 71’de orta sahaya çekerken Berkan’ın sol bekte oynama ihtimali ortadan kalktı.

YA KEREM AKTÜRKOĞLU YA DA BARIŞ ALPER

Okan Buruk, Abdülkerim ve Kazımcan’ın yokluğunda Emre Taşdemir ve Emin Bayram’dan sonra üçüncü yerli isim için iki futbolcusu arasında tercih yapacak. Tecrübeli hoca, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper arasında bir seçime gidecek. Kerem’in Alanya maçında 2.yarıda fazla top kaybetmesi ve yenilen 2 .goldeki hatası eleştiri almıştı. Tecrübeli hoca Barış Alper’i de hafta içinde bu bölgede denedi.

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