Galatasaray'da Okan Buruk'un çok istediği 2 isim daha transfer edildi! Üçer yıllık sözleşme...

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Galatasaray; Mauro İcardi, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha’nın ardından Kerem Demirbay ile kaleci Günay Güvenç transferlerini de bitirdi. Leverkusen’den 3.5 milyon Euro’ya alınan Kerem ve 250 bin Euro para artı kaleci Batuhan Şen’in bir yıllık kiralanması karşılığında Gaziantep FK’den transfer edilen Günay ile 3’er yıllık sözleşme imzalanacak.

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KEREM’LE 1 AYDIR GÖRÜŞÜYORLARDI

Lazio, Brighton ve Suudi Arabistan kulüplerinin de istediği Kerem Demirbay’ın transferinin gerçekleşmesinde futbolcunun tavrı önemli rol oynadı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Gelişim Direktörü Fatih Demireli tarafından 1 aydır yürütülen görüşmelerde Kerem, sarı kırmızılıların ortaya koyduğu Avrupa kupalarında başarı hedefli projeden çok etkilendi.

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6 MİLYONDAN 3.5 MİLYONA İNDİRİLDİ

Futbolcuyla anlaşan Galatasaray daha sonra Leverkusen ile bonservis pazarlığına başladı. Alman ekibi ilk etapta 6 milyon Euro istedi ancak bu rakam yüksek bulundu. Kerem, “Ben, Galatasaray ile anlaştım, transferimde kolaylık sağlayın” diye kesin tavır koyunca Leverkusen indirim yapmayı kabul etti ve 3.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlandı. Transferi böylelikle bitiren G.Saray, dün KAP’a gerekli bildirimi yaptı.

OKAN BURUK TRANSFERİNİ ÇOK İSTEDİ

Kerem, 2017’de Almanya Milli Takımı’nı tercih ettiği için Süper Lig’de Türk statüsünde oynayamayacak ancak TFF’nin bu sezon getirdiği ‘Mavi Kart’ statüsü ile bir nevi yerli gibi forma giyecek. Kerem’in ilk 11’de yer aldığı lig maçlarında Galatasaray 9+2 ile oynayabilecek. Teknik direktör Okan Buruk’un, Kerem’i top sürme ve adam geçmedeki başarısı nedeniyle özellikle istediği öğrenildi.

FRED VEYA N’DOMBELE’DEN BİRİ ALINACAK

Galatasaray, Kerem Demirbay’dan sonra orta sahaya bir transfer daha yapacak. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilecek çift yönlü bir futbolcu arayan sarı kırmızılılar, Manchester United’dan Fred ve Tottenham’dan Tanguy N’Dombele üzerinde yoğunlaştı. Oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bu hafta içinde transferi bitirmeyi hedefliyor.

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