Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu.

Slovenya ekibi, 2’nci turda karşılaştığı Bulgaristan temsilcisi Ludogoretsi 1-1’lik ilk maçın ardından sahasında 2-1’lik skorla geçerek adını üst tura yazdırdı. Olimpija Ljubljana’ya turu getiren gol 90+2’nci dakikada geldi. Ludogorets ise 90+12’nci dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Sarı-kırmızılılar, rövanş maçında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgirisi elemesi durumunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile play-off turuna kalabilmek için mücadele edecek.



Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı bugün saat 21.30'da Rams Park'ta oynanacak.

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