Okan Buruk'tan Victor Nelsson ve Lucas Torreira açıklaması

Haberin Devamı

Yarın Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlendi.



OKAN BURUK: ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIZ



İlk maçta Zalgiris deplasmanında birtakım sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Galatasarayın Şampiyonlar Ligi arenasında olması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Şampiyonluk üzerine kısa bir tatil sonrasında yeniden başladık. Oyuncularımın fiziksel ve psikolojik olarak bir adaptasyon süreci var. İlk maçtaki ortam, sentetik saha bizim oyunumuzu olumsuz olarak etkilese de ikinci maç için avantajlı bir skorla döndük. Yeni gelen oyuncularımız, takıma yeni katılan oyuncularımız gün gün performansını artırıyor. Yavaş yavaş onları kadronun içine katmaya çalışıyoruz. Genel olarak Galatasaray kalitesi, oyun anlayışı ve kendisi sahasındaki performansı ortaya koymaya çalışıyoruz. Hafta sonu taraftarlarımızla bir antrenman yaptık. Aslında bizi psikolojik olarak yukarı çeken bir idmandı. Yine seyircimizle buluşacağız onların isteklerini biliyoruz. Türkiyenin puan sıralamasında göstereceğimiz performansa ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Liginde olmak istiyoruz. Maddi ve manevi çok fazla bahanemiz var bu konuda. Takım olarak hazırız. Yarın inşallah turu geçen taraf olmak istiyoruz."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray, Günay Güvenç transferini açıkladı Haberi görüntüle

"MORAL OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya tamamen hazır olduklarını aktararak, "Yarınki maça odaklandık. Gelenler gidenler olacaktır ancak ben yarınki maça odaklandım. Maçı düşünüyoruz. Moral olarak iyi durumdayız. Yarınki galibiyet bizi sonraki maçlarda moral olarak da önemli şekilde etkileyecek. İlk maçta yaptığımızı hataları yapmayacağız. İlk maçtaki savunma performansımız iyi değildi. Bunu geliştireceğiz. Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Rakibimizi önemsiyoruz. Rakibin hızlı hücumlarını önlemek istiyoruz" diye konuştu.



Okan Buruk, adı transfer haberlerine konu olan Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson’un takımda kalmak istediğini kendisine ilettiğini aktardı.

Haberin Devamı

Lucas Torreira ile gelen soruya yanıt veren Buruk, "Torreira bugün kendini deneyecek antrenmanın başında. Ona göre düşüncelerimize bakacağız. Uzun süre antrenman yapmadı. Yavaş yavaş bizimle başlayacak. Durumunu göreceğiz." dedi.



Öte yandan yeni transferler Mauro Icardi ve Wilfried Zaha’yı ise kadroya en doğru zamanda dahil etmek istediğini belirtti.

Gözden Kaçmasın Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu: Mauro Icardi kariyerini bitirmek istedi Haberi görüntüle

ABDÜLKERİM BARDAKCI: "EN BÜYÜK HEDEFLERİMDEN BİRİ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OYNAMAK"



Galatasaray’ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ilk maçta şanssız anlar yaşadıklarını anlatarak, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok fazla etken olduğunu düşünüyorum. Sahanın suni çim olması bizim çok fazla alışkın olduğumuz bir zemin değil. Galatasaray olarak bizim böyle maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anki hedefimiz ikinci maçı rahat ve net bir skorla kazanıp gruplara kalabilmek" şeklinde konuştu.



Victor Nelsson ile savunmada iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Abdülkerim, "Geçen sezon transfer olduktan sonra bir süre sorunlar yaşadım. Ama Allaha şükür ki bunların üstesinden geldim. En büyük hedeflerimden biri Şampiyonlar Liginde oynamak." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı