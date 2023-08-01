×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu: Mauro Icardi kariyerini bitirmek istedi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Wanda Nara
Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu: Mauro Icardi kariyerini bitirmek istedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 19:19

Galatasaray'ın Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle bir süre transferini beklediği Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübe görkemli bir törenle yıllık imza attı. Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunurken Arjantinli yıldız için çarpıcı ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

Galatasaray taraftarı, 2022-23 sezonunda kazanılan şampiyonluğun mimarlarından Mauro İcardi’ye, uzun bir bekleyişin ardından kavuştu.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Arjantinli yıldızı, havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı.

Galatasaray'da iki aylık uzun bekleyişin ardından Mauro Icardi ile yeniden anlaşma sağlandı ve Arjantinli yıldız görkemli bir törenle taraftarın önünde sözleşme imzaladı. 

Rams Park'ta binlerce taraftarın önünde 3 yıllık sözleşmeye imza atan Mauro Icardi, sahneye ailesiyle birlikte çıkarken tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Günay Güvenç transferini açıkladıGalatasaray, Günay Güvenç transferini açıkladıHaberi görüntüle

"DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sarı kırmızılı takıma geri döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydeden 30 yaşındaki golcü, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Dışarıda başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz diye ümit ediyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz. En büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmek gerekiyor. Geçen hafta başladık maçlara. Bundan sonra da her maça tekrar tekrar bakmamız gerekecek. Geçen sene o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de önümüzdeki maçları kazanıp o şekilde ilerleyeceğiz. Umarım bu sezon birçok gol atacağım ve stadyumda 'Aşkın Olayım' dinleyeceğiz." diye konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınReal Madridde Carlo Ancelottinin yeni Arda Güler planı Sakatlık sonrası kararını verdi...Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yeni Arda Güler planı! Sakatlık sonrası kararını verdi...Haberi görüntüle

Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu: Mauro Icardi kariyerini bitirmek istedi

YILLIK 6 MİLYON EURO

Kamu Aydınlatma Platformu'na oyuncunun yılık ücreti 6 milyon Euro olarak açıklanırken başarılı futbolcuya 4 milyon Euro da imaj hakları olarak bonus ödeneceği kaydedildi.

WANDA ZORLU GÜNLERİ ANLATTI

Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle İstanbul'a gelişini geciktirirken zorlu günlere ilişkin olarak Wanda'dan açıklama geldi.

Wanda Nara, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunurken ailesiyle birlikte yaşadığı zorlu günler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

"KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ"

Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Wanda Nara, Mauro Icardi ve çocuklarının yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu. Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendim"

Haberin Devamı

"ÖLECEĞİM VE BANA SÖYLEMEYECEKLER"

Hastanede yaşadıklarını aktaran Wanda Nara, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim. Doktorlara, 'TV'de hastalığımı söylüyorlar' dedim. Henüz bilmiyordu. Orada 5 test daha yaptırdı ama hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Wanda Nara

BAKMADAN GEÇME!