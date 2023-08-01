Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu: Mauro Icardi kariyerini bitirmek istedi

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Galatasaray taraftarı, 2022-23 sezonunda kazanılan şampiyonluğun mimarlarından Mauro İcardi’ye, uzun bir bekleyişin ardından kavuştu.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Arjantinli yıldızı, havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı.

Galatasaray'da iki aylık uzun bekleyişin ardından Mauro Icardi ile yeniden anlaşma sağlandı ve Arjantinli yıldız görkemli bir törenle taraftarın önünde sözleşme imzaladı.

Rams Park'ta binlerce taraftarın önünde 3 yıllık sözleşmeye imza atan Mauro Icardi, sahneye ailesiyle birlikte çıkarken tribünlerde büyük coşku yaşandı.

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"DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sarı kırmızılı takıma geri döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydeden 30 yaşındaki golcü, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Dışarıda başlamış olan partinin devam etmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezonun daha iyi olması gerekiyor. Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz diye ümit ediyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz. En büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmek gerekiyor. Geçen hafta başladık maçlara. Bundan sonra da her maça tekrar tekrar bakmamız gerekecek. Geçen sene o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de önümüzdeki maçları kazanıp o şekilde ilerleyeceğiz. Umarım bu sezon birçok gol atacağım ve stadyumda 'Aşkın Olayım' dinleyeceğiz." diye konuştu.

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YILLIK 6 MİLYON EURO

Kamu Aydınlatma Platformu'na oyuncunun yılık ücreti 6 milyon Euro olarak açıklanırken başarılı futbolcuya 4 milyon Euro da imaj hakları olarak bonus ödeneceği kaydedildi.

WANDA ZORLU GÜNLERİ ANLATTI

Mauro Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle İstanbul'a gelişini geciktirirken zorlu günlere ilişkin olarak Wanda'dan açıklama geldi.

Wanda Nara, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunurken ailesiyle birlikte yaşadığı zorlu günler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

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"KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ"

Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Wanda Nara, Mauro Icardi ve çocuklarının yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu. Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendim"

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"ÖLECEĞİM VE BANA SÖYLEMEYECEKLER"

Hastanede yaşadıklarını aktaran Wanda Nara, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim. Doktorlara, 'TV'de hastalığımı söylüyorlar' dedim. Henüz bilmiyordu. Orada 5 test daha yaptırdı ama hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar" diye konuştu.