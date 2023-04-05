Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu hakem eleştirisi: 'Oyuncularımın korkuları var'

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak veda eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

İki direk, iki sayılmayan gol, penaltı pozisyonları! Bunlarla ilgili konuşamıyoruz, disipline sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz, özgürce konuşamıyoruz. Herhalde yakında maçla ilgili konuşmaktan da korkacağız.

OYUNCULARIN KORKULARI VAR

İnsan üzülüyor, kupayı kazanmak istiyorduk. Artık ana hedefimiz lige yöneleceğiz. Oyuncularım da üzgün, kafalarında çok fazla soru işareti var. Lale Orta ve Hugh Dallas kafamıza takılan maçlarla ilgili konuştu. Hakem hatalarıyla ilgili düşüncelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu maçta da benzer pozisyonlar vardı. Bunlarla ilgili de değerlendirmeler olacaktır. Genel olarak oyuncuların kafasında bu hakem hataları var. Korkuları var

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LALE ORTA'NIN AÇIKLAMALARI SEVİNDİRDİ

İnşallah bundan sonra hatalar olmaz! Lehimize hata olduğunda da ilk Galatasaray Kulübü çıktı ve söyledi. Kimseye hata olmasın! Bir hafta hazırlanıyorsunuz ama hazır olmayan biri hakkınızda kararlar veriyor. Ama Lale Orta'nın açıklamaları bizi sevindirdi.