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Başakşehir'de Emre Belözoğlu çılgına döndü, kırmızı kart gördü! Galatasaray cephesinden de hakeme tepki...

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Türkiye Kupası#Emre Belözoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 21:21

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'a konuk olan Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu itirazları sonrası kırmızı kartla ihraç edildi. Ayrıca sarı-kırmızılı oyuncular da yedikleri ikinci gol öncesinde faul beklerken ve penatı itirazlarından da bulundu.

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Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu oldu.

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Nefes kesen mücadelede goller arka arkaya gelirken 38. dakikada konuk takım Başakşehir'de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.

TEPKİ GÖSTERDİ

Gelişen Galatasaray atağında sarı kırmızılar korner kazanırken bu anlarda Emre Belözoğlu hakem Kadir Sağlam'a sert bir şekilde tepki gösterdi.

Başakşehirde Emre Belözoğlu çılgına döndü, kırmızı kart gördü Galatasaray cephesinden de hakeme tepki...

Galatasaray'ın kazandığı taç atışını kendilerinin kullanmaları gerektiğini kaydeden Belözoğlu, önce sarı kart gördü.

Öfkesi dinmeyen Emre Belözoğlu, itirazlarını sürdürürken 4. hakemin uyarısının ardından Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.

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Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen Belözoğlu bir süre daha tepki gösterirken yardımcısı Selçuk Şahin tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Başakşehirde Emre Belözoğlu çılgına döndü, kırmızı kart gördü Galatasaray cephesinden de hakeme tepki...

OKAN BURUK'TAN DA İTİRAZ

Galatasaray cephesi de hakemin bazı kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in 30. dakikada Aleksic ile bulduğu golün öncesinde Serdar Gürler'in Kaan Ayhan'a faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Oyuncular ve Okan Buruk, hakeme uzun süre tepki gösterse de karar değişmedi.

PENALTI BEKLENTİSİ

Sarı-kırmızılılar, maçın 45+8. dakikasında ise Ömer Ali Şahiner'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle penaltı bekledi, oyun devam etti. VAR hakemi Özgür Yankaya da izleme önerisinde bulunmadı. İlk yarının son düdüğünün ardından Galatasaraylı oyuncular, hakemin yanına giderek itirazlarda bulundu.

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#Başakşehir#Türkiye Kupası#Emre Belözoğlu

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