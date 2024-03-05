Galatasaray'da Okan Buruk rekorları bir bir kırıyor

Haberin Devamı

Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Trendyol Süper Lig’de en iyi puan ortalamasına sahip teknik direktör, Galatasaray’ı çalıştıran Okan Buruk... Son olarak derbide ezeli rakibi Beşiktaş’ı yenerek liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar bu sezon ligde oynadığı 28 karşılaşmada 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 75 puan toplarken 2.67 puan ortalaması yakalamayı başardı. Buruk bu başarısıyla Avrupa liglerinde görev yapan birçok ünlü teknik adamı geride bırakmayı başardı. Öyle ki bu sene Bayer Leverkusen’in başında Bundesliga’yı domine eden Xabi Alanso bile Galatasaray Teknik Direktörü’nün gerisinde kaldı.

5 BÜYÜK LİGDE OKAN BURUK GİBİSİ YOK

En yakın rakibi Bayern Münih’in 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen, İspanyol çalıştırıcı ile 2.66’lık puan ortalamasına imza attı. İtalya’da Juventus’un 12 puan önünde zirvede yer alan Simone İnzaghi yönetimindeki İnter, 2.65’lik puan ortalaması yakaladı. Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe’nin teknik patronu İsmail Kartal ise 2.60’lık ortalama tutturdu. Avrupa’nın genelinde Okan Buruk’u geçen tek isim, PSV Eindhoven’ı çalıştıran Peter Bosz oldu. Hollanda ekibi, Bosz yönetiminde 2.75’lik puan ortalaması yakalamayı başardı.

Haberin Devamı

75 PUANLA SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Okan Buruk ayrıca, Süper Lig’de birçok yeni rekorun yeni sahibi oldu ya da kendi rekorlarını geliştirdi. Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%81) ve puan ortalaması (2.5) yakalayan teknik direktör Buruk. Yine lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan hocalar içinde en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim, 11 maçın 8’ini kazanıp yüzde 73’lük oran tutturan da Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk... 28. haftalar itibariyle ligde en fazla puan toplayan da 75 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılılar oldu.

SARI LACiVERT SALINCAK KRiZiNDE 2. PERDE

Derbinin ardından Galatasaray Kulübü’nün X hesabından sarı lacivert renkli bir salıncağa binmiş üzgün kartal görselinin paylaşılması sonrası başlayan gerginlik sürüyor. Beşiktaş yöneticisi Kaan Şakul dün bir paylaşım yaparak, “Bu ahlaksız mesajı silip özür dilemeye davet ediyorum, yoksa bir daha BİZE yakıştığı gibi değil SİZE yakıştığı gibi muamele görürsünüz!” dedi. Galatasaray yöneticisi Rıza Morova, Şakul’a cevaben yaptığı paylaşımda, “Bir kişi bu açıklamaları neden yapar? Mağlubiyetin üzdüğü patronuna hoş görünmek için? Kıskançlıktan? Şuursuzluk? Neyse, biz işimize bakalım” ifadelerini kullandı.