Alanyaspor - Trabzonspor maçında ender görülecek gol! Büyük hata...

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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor’u konuk etti.

Mücadelenin 38. dakikasında Alanyaspor'un atığı gol sahalarda ender görülecek türden bir hata sonrasında geldi.

Ev sahibi ekip önce maçta 1-0 öne geçti. Ardından 38. dakikada Oğuz Aydın kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HATA

Maçın 38. dakikasındaki gol öncesinde Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a faul yapıldı.

Kendi ceza sahasında kısa pasla başlayan Uğurcan Çakır, pasını Denswil'e attı ancak kendine pas atıldığını fark etmeyen Denswil ileri hattaki takım arkadaşlarıyla konuşuyordu.

BOŞ KALEYE TOĞU GÖNDERDİ

Yaşanan anlaşmazlık sonrası Denswil'in önünden geçen topu iyi takip eden Oğuz Aydın boş kaleye skoru yaptı.

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Fatih Tekke: "En az 10 puan daha toplamamız gerekiyor"

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçtan sonra yayıncı kuruluşa; "Fatih Tekke: "Trabzonspor, Türkiye'deki en organize 3 takımdan biri. Çok iyi bir hocası var. Maç öncesinde benim gitmem gerekirdi, o geldi soyunma odamıza. Abdullah Avcı çok zarif bir insan... Maçın başında Trabzonspor'a bekleyemezsiniz dedim çünkü doğru yerleşen ve son haftalarda bunu ritmik hâle getiren bir takım... Çok doğru, iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük takımlarından birisine karşı galip geldik. Ama bizim puanımız 33. Bizim en az 10 puan daha toplamamız gerekiyor..." dedi.

Abdullah Avcı: "Oyunun bütününde hak etmedik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise; ""Çok olmayacak bir şey, hepsi bir maçta başımıza geldi... İkinci gol hiçbir sahada karşılaşmadığımız pozisyon... Tekrarlı hücum yapmalıydık. Zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Fırsatlar geldi, rakibe fırsatlar verdik. Oyunun bütününde hak etmedik. Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik... Yapacak bir şey yok. Bu dalgalanmalar olacak. Hedefimize emin adımlarla gitmeye çalışacağız. Hedefler devam ediyor..." şeklinde konuştu.

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