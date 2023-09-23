Galatasaray'da Okan Buruk golü anlattı: 'Parmağında yüzüğü unutmuş'

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Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Zor bir deplasmanda kazandık. Kendi adımıza, kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde üstündük. Şanssız bir gol yedik, oyuncu değiştiremedik. Ziyech çıkarken, Zaha'yı oyuna alıyorduk. Parmağında yüzük varmış, unutmuş, hemen giremedi. Kerem de kendi bölgesine gelirken, golü yedik.

SAHA KISMI BANA AİT

Yine lider durumdayız. Stadımız doluyor. İnanılmaz ilgi var. Taraftar mutlu, ben de mutluyum. Kulüp transferler için çok fedakarlık yapıyor. Hep beraber kurduk, saha kısmı bana ait. Ben de en iyisini yapmaya, bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum. Transfer dönemizi uzun ve zor geçiyor. Bir taraftan yarışıyoruz.

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HER YERDE İNSANLAR MUTLU

Galatasaray iyi ve güçlü gidiyor. Kazanmaya devam edeceğiz. Sokakta, her yerde insanlar mutlu. Mauro Icardi sembol oldu. Bunları görünce, bir senede Galatasaray'ın bambaşka yere geldiğini görüyoruz. Ben de işin başındaki insan olarak çok mutluyum.