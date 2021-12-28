Galatasaray'da ocak operasyonu! 3 futbolcu gönderilip 3 takviye yapılacak

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Süper Lig’de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Galatasaray’da tüm gözler, yönetim kurulu ve teknik direktör Fatih Terim’in takımda yapacağı operasyona çevrildi. Sarı kırmızılılar, ücret/performans yönünden bekleneni veremeyen üç futbolcuyla yollarını ayırıp nokta transferler yaparak, ikinci yarıda maksimum puan toplamayı hedefliyor. İlk etapta gönderilecek isimleri belirleyen yönetim ve teknik heyet, üç futbolcunun biletini kesti...

Ayrılık kararı oyunculara bildirildi

Yıllık 3 milyon 850 bin Euro’luk garanti ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Sofiane Feghouli, 2.5 milyon Euro alan Ryan Babel ve kiralık geldiği kulübü dahil toplam 550 bin Euro’ya kiralanan Gustavo Assunçao ile ocak ayındaki ara transfer döneminde yollar ayrılacak. Sarı kırmızılı yöneticiler sözleşmeleri 30 Haziran 2022’de sona erecek üç futbolcunun menajerleriyle görüşerek ayrılık kararını bildirdi.

Feghouli ve Babel kesin istenmiyor

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Feghouli ve Babel’e, sezonun geri kalan bölümündeki alacaklarına karşılık bonservisleri verilecek, Assunçao da 1 yıllığına kiralandığı Portekiz’in Famaliçao takımına geri gönderilecek. Galatasaray Yönetimi, Feghouli, Babel ve Assunçao’yu istediği şartlarda gönderirse sezonun ikinci yarısı için 3 milyon Euro civarında bir tasarruf yapmış olacak ve bu para ara transferde kullanılacak.

Okan’ı geri almayı planlıyorlar

Galatasaray’ın ara transferdeki hedefi ise kaleye, orta sahaya ve forvete birer takviye yapmak. Kaleci olarak Göztepe’den İrfan Can Eğribayat’la ilgilendikleri uzun süredir medyada yer alan sarı kırmızılılar, sezon başı Giresunspor’a kiralık verdiği Okan Kocuk’u geri alma ihtimali üzerinde de duruyor. Karadeniz ekibi ile anlaşma sağlanırsa, Okan ikinci yarıda yeniden sarı kırmızılı takımın kalesine geçecek.

Terim’in gözdesi Man’dan vazgeçilmedi

Orta sahaya Benfica’dan Gedson Fernandes’i transfer etmesine kesin gözüyle bakılan Galatasaray’ın diğer hedefi, Lille’den ayrılması beklen Yusuf Yazıcı. Daha önce sarı kırmızılı takımda kiralık oynayan Gedson’un bonservisiyle, Yusuf’un da kiralık olarak ikinci yarıda kadroya katılması planlanıyor. Ayrıca Fatih Terim’in sezon öncesinde de istediği Parma’nın Rumen kanat oyuncusu Dennis Man transfer listesinde yer alıyor.

Diagne’nin yerine golcü aranıyor

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Mbaye Diagne’nin sakatlığı nedeniyle en az 3 ay forma giyemeyecek olması nedeniyle santrfor arayışına da giren sarı kırmızılılar, Bodo/Glimt takımında forma giyen Norveçli Ola Solbakken ve Hertha Berlin’den Polonyalı Kzryzstof Patek’i gündemine aldı. Bodo/Glimt ve Hertha Berlin’e kiralama teklifinde bulunacak olan Galatasaray, iki futbolcudan birini kadrosuna katarak golcü eksiğini gidermeyi amaçlıyor.