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Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığını KAP'a bildirdi!

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#KAP
Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamedin bonservisini aldığını KAPa bildirdi

Son dakika haberi... Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini Zamalek'ten aldı ve 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu devreye soktuğunu KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Mohamed'in bonservisi için Zamalek'e 4 milyon dolarlık miktarın 1 Temmuz 2022 tarihinde ödeneceği ve Mısırlı golcü ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamedin bonservisini aldığını KAPa bildirdi

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Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#KAP

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