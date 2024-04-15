Galatasaray'da Metin Öztürk'ten yabancı hakem sorusuna Erden Timur yanıtı

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Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN SADECE YARIŞTIĞIMIZ FENERBAHÇE DEĞİL"

"37. haftaya kadar lider devam edeceğiz ve orada da bunu perçinleyip şampiyon olacağız. 6 tane çok önemli bir maç var. Rakibimiz ve biz çok güçlüyüz. İki favori takım rakiplerine 30 puan fark takıp devam ediyor. Güzel bir mücadele oluyor. Umarım Galatasaray kazana kazana devam eder ve şampiyon olup 5. yıldıza doğru gideriz. Önemli olan sadece yarıştığımız Fenerbahçe değil. Fenerbahçe dışında 5 değerli rakiple oynayacağız. Herkesin emeği, alın teri kıymetli. Hedefimiz ve hayalimiz kazanıp şampiyon olmak."

"DERBİYİ YABANCI HAKEMİN YÖNETMESİNİ İSTER MİSİNİZ?"

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"Bizim yönetim kurulumuz yarın ve çok taze bir konu. Bu işin sorumlusu Erden Timur. Ona sormanızda fayda var. Biz yönetim kurulu olarak keyifle takımı izlemeye devam ediyoruz. Umut ediyorum ki gelecek sezon da şampiyon olarak gerçek 5 yıldızı takmak istiyoruz."

"TAHMİN YÜRÜTMEK MÜNECCİMLİK OLUR"

"Ben son maça kadar bu yarışın devam edeceğini düşünüyorum. Biz kıymetli rakiplerimizle kıymetli maçlar oynuyoruz. Her maç zor. Onun için bir tahmin yürütmek müneccimlik olur. Önümüzdeki altı rakipten biri Fenerbahçe. Küme düşme hattında olan Pendikspor... Hepsi değerli takımlar. Ümit ediyorum ki sezon sonunda şampiyon biz olacağız."