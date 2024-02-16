×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin hareketi olay oldu! Maçın son düdüğüyle birlikte...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#İcardi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 09:12

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turu ilk maçında Rams Park'ta Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı. Sarı kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi, en kritik anda sahne alırken, Arjantinli yıldızın maç sonu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Sparta Prag ile 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini dakika 19' Kerem Demirbay, 61' Ladislav Krejci (KK) ve 90+1' Mauro Icardi attı. Sparta Prag'ın golleri ise 47' Angelo Preciado ve 65' Jan Kuchta'dan geldi.

Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Çekya'da oynanacak.

ICARDI GERİ DÖNDÜ, TRİBÜNLER COŞTU

Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamlarken, maça 1 gol-2 asistle yıldızlaşan Icardi damga vurdu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin galibiyet golü sonrası tribünler 144.9 desibel sesle dünya rekoru kırdı.

Galatasarayda Mauro Icardinin hareketi olay oldu Maçın son düdüğüyle birlikte...

Haberin Devamı

MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN HAREKET 

Attığı son dakika golüyle geceye damga vuran Icardi, maç sonu ise dikkat çeken bir harekete imza attı.

Arjantinli yıldız son düdükle birlikte tebrikleri kabul ederken, direk soyunma odasına gitti. Öte yandan sosyal medyayı aktif şekilde kullanan golcü ismin galibiyet sonrası herhangi bir paylaşımda bulunmaması sosyal medyada çok konuşuldu.

Mauro Icardi'nin son zamanlarda yapılan eleştirilere bu şekilde cevap verdiği iddia edildi.

Gözden KaçmasınGalatasaray - Sparta Prag maçı sonrası dikkat çeken sözler: Uzun zaman sonra böyle gördük | Sanki 90 dakika bu anı beklemişGalatasaray - Sparta Prag maçı sonrası dikkat çeken sözler: 'Uzun zaman sonra böyle gördük!' | 'Sanki 90 dakika bu anı beklemiş'Haberi Görüntüle

Nicolo Zaniolo, sezon sonu Galatasaray'a dönüyor!
Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, sezon sonunda sarı-kırmızılılara dönüyor.

Gözden KaçmasınGalatasaray-Sparta Prag maçına damga vuran 1 dakika Muslera ve Icardi sahneye çıktıGalatasaray-Sparta Prag maçına damga vuran 1 dakika! Muslera ve Icardi sahneye çıktıHaberi Görüntüle

MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY TARAFTARINA SORDUK: FENERBAHÇE'DEN HANGİ OYUNCUYU İSTERDİN?

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#İcardi

BAKMADAN GEÇME!