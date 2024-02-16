Galatasaray'da Mauro Icardi'nin hareketi olay oldu! Maçın son düdüğüyle birlikte...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Sparta Prag ile 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini dakika 19' Kerem Demirbay, 61' Ladislav Krejci (KK) ve 90+1' Mauro Icardi attı. Sparta Prag'ın golleri ise 47' Angelo Preciado ve 65' Jan Kuchta'dan geldi.

Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Çekya'da oynanacak.

ICARDI GERİ DÖNDÜ, TRİBÜNLER COŞTU

Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamlarken, maça 1 gol-2 asistle yıldızlaşan Icardi damga vurdu. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin galibiyet golü sonrası tribünler 144.9 desibel sesle dünya rekoru kırdı.

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MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Attığı son dakika golüyle geceye damga vuran Icardi, maç sonu ise dikkat çeken bir harekete imza attı.

Arjantinli yıldız son düdükle birlikte tebrikleri kabul ederken, direk soyunma odasına gitti. Öte yandan sosyal medyayı aktif şekilde kullanan golcü ismin galibiyet sonrası herhangi bir paylaşımda bulunmaması sosyal medyada çok konuşuldu.

Mauro Icardi'nin son zamanlarda yapılan eleştirilere bu şekilde cevap verdiği iddia edildi.

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