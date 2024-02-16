Galatasaray - Sparta Prag maçı sonrası dikkat çeken sözler: 'Uzun zaman sonra böyle gördük!' | 'Sanki 90 dakika bu anı beklemiş'

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı. Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, temsilcimiz sarı - kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından Galatasaray, Çekya'da oynanacak olan rövanş öncesinde önemli bir avantajı elde etti.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, kritik karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı.

Uğur Meleke: Icardi yine kanıtladı

Avrupa Ligi play-off turu kurasında çekilen Sparta Prag, her ne kadar diğer ekiplerin yanında daha az havalı gözükse de bir sistem takımı.

Dünkü ilk 11’leri sadece 24,5 yaş ortalamalıydı. Son bir buçuk yılda büyük takımlara 35 milyon euroya 3 önemli ihracat yaptılar (Hlozek, Hancko ve Cvancara). O bütçeyle de bu takımı kurdular. Değerli teknik adamları Brian Priske, Midtjyjlland kökenli. Zaten bu sütunun dikkatli takipçileri Midtjylland’ın nasıl bir laboratuvar ortamı olduğunu, özellikle duran top ve kanat oyuncuları konusunda deneysel çalışmalar yaptıklarını sıkça okudular. Sparta Prag da, Danimarka’daki bu futbol laboratuvarının ürünlerinden faydalanan kulüplerden.

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DURAN TOP VE KANAT AKINLARI

Liglerini zaten 20 haftada 17 galibiyetle domine ediyorlar, Kopenhag’a penaltılarda kaybederek Şampiyonlar Ligi’nin kıyısından döndüler. Avrupa Ligi’nde de Real Betis’li-Rangers’lı gruptan çıktılar. İki işi özellikle iyi yapıyorlar: Duran toplara ekstra çalışıyorlar. Dün ilk gol bir duran topun devamında geldi. Bir de kanat akınlarında ustalar. Dün sağ bekleri Preciado, takımının yıldızı oldu zaten.

BERKAN'LA YILDIZLAŞTILAR

Tabii ki sağ bek Preciado özel bir oyuncu. Sparta Prag da bu işlerde usta. Ancak şunu da eklemeliyim: Galatasaray’da sol bekte Berkan oynamaya başladığından beri, Gaziantep’in sağ beki Sorescu da, Samsun’un sağ beki Zeki de yıldızlaştılar sarı-kırmızılılara karşı. Okan Buruk’a büyük saygı duymakla beraber, neden sol bekte Barış, hücumda kanatlarda Zaha-Kerem’li modeli değiştirdiğine ben anlam veremiyorum.

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ICARDI BİR KEZ DAHA KANITLADI

Dün Galatasaray için çok fazla gelgitli, iniş çıkışlı, duygu yüklü bir müsabaka idi gerçekten. Ancak Galatasaray için belki de sezonun en kritik maçının kazanılmasında başrolde yine Mauro Icardi vardı. Bir süredir bir tık düşük viteste giden Icardi’yi uzun zaman sonra ilk kez bu kadar canlı ve etkili gördük. Derine gelerek oyun kurucu gibi oynadı dün Arjantinli. Üçüncüyü attı, ilk iki golde de onun zekâsı vardı zaten işin içinde. Mauro Icardi, dün bir kez daha kanıtladı büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu.

Engin Kehale: Oyun Sparta'nın, galibiyet Galatasaray'ın

Sezon başından beri Galatasaray’ın zorlandığı maçlara bakınca, Sparta Prag mücadelesinin kolay geçmeyeceği öngörülebilirdi.

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Çek temsilcisi, Molde ve İstanbulspor gibi üçlü savunma oynuyordu. Topu kenarlara atıp, sonrasında merkeze indirme ve rakip ceza sahasında çoğalma konularında belli ki becerikliydiler. Sarı kırmızılıları çalıştıkları da ilk dakikadan itibaren belli oluyordu. Santrfor Kuchta’yı savunmada geriye alıp, Kerem-Torreira üzerinde tuttular.

İLK YARININ HAKİMİ PRAG'DI

Ön tarafın iki kenarını da stoperlerin üzerine koşturarak Galatasaray’ın hücuma rahat çıkmasını engellediler. İcardi’nin merkeze gelip top dağıttığı, birinde öne geçtiğimiz iki pozisyon dışında ilk yarının hâkimi deplasman takımıydı. Soyunma odasına giderken önde olmak, ikinci yarı öncesinde Okan Buruk’un öğrencileri için umut demekti. Ancak sezon başından beri süregelen, 45-60. dakikalar arasındaki gol yeme alışkanlığı, santradan birkaç dakika sonra Preciado’nun golüyle devam etti.

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RÖVANŞ DAHA KOLAY OLABİLİR

Sezonun ideal savunma 4’lüsünden 3’ünden yoksun olarak maça başlayan sarı kırmızılılar, iki kenarı savunamayınca Sparta Prag’ın maça ortak olması kaçınılmazdı. Üzerine bir de Nelsson’un son yarım saate girilirken gördüğü kırmızı kart eklenince, son bölüm için endişe hakimdi. İşin ilginci, maçın son bölümünde Sparta Prag yoruldu. Değişikliklerle ritmini kaybetti. Rynes’in kırmızı kartıyla da momentum Galatasaray’ın eline geçti. Son dakikalarda Sparta Prag’ın kontralarına, sanki 90 dakika bu anı beklemiş olan İcardi cevap verdi ve sarı kırmızılılar, oyunun büyük bölümünde kontrolü rakibe vermesine rağmen tur için çok önemli galibiyeti almayı başardı. Krejci, Birmancevic ve Rynes’in yokluğunda ikinci maç işimiz daha kolay olabilir.