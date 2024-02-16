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Nicolo Zaniolo, sezon sonu Galatasaray'a dönüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Zaniolo#Aston Villa
Nicolo Zaniolo, sezon sonu Galatasaraya dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:00

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, sezon sonunda sarı-kırmızılılara dönüyor.

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Galatasaray'ın sezon başında 25 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, yeni kulübünde beklentilerin uzağında kaldı.

Nicolo Zaniolo, sezon sonu Galatasaraya dönüyor

İngiliz basını, son 10 haftada sadece 62 dakika forma giyen İtalyan futbolcunun sezon sonunda Galatasaray’a döneceğini iddia etti. Premier Lig’de 20 maçın kadrosuna girip 7’sinde ilk 11 oynayan ve 9’unda sonradan oyuna dahil olan Zaniolo, 4 karşılaşmayı kulübede tamamladı.

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24 yaşındaki futbolcu, 4 maçta ise kadroya alınmadı. Son 10 haftada ilk 11’e giremeyen Zaniolo, bu dönemde 6 maçta toplam 62 dakika forma giydi.

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Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde katılan İtalyan yıldız, sarı - kırmızılı formayla çıktığı 12 resmi maçta 5 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

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#Galatasaray#Zaniolo#Aston Villa

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