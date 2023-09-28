Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya transferini anlattı: Galatasaray bana takımda kalacağımı söyledi, sonra bir telefon geldi ve...

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Galatasaray'a geçen sezon devre arasında transfer olan ve yaz transfer döneminde Aston Villa'ya imza atan Nicolo Zaniolo, Sky Sport Italia'ya konuştu.

Aston Villa'ya transferin nasıl gelişti? Bu ihtimali ilk söylediklerinde ne hissettin?

Transferim beklenmedik bir şekilde gelişti. Galatasaray bana projenin bir parçası olacağımı söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktım. Daha sonra Monchi beni aradı ve transfer ihtimali üzerine konuştuk. Hemen kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak benim için büyük bir fırsattı. Daha sonra Ben, Galatasaray ve Aston Villa arasında anlaşma sağlandı ve buraya geldim.

Galatasaray tecrübesi seni değiştirdi mi?

Evet. Klasik bir deyim olabilir ama sürekli İtalya'da, evinizin yakınında, sevdiklerinizin yanında olduğunuz zamn kendinizi ailenizden asla koparamıyorsunuz. Galatasaray bir meydan okumaydı ve güçlü bir sınavdı benim için. Türkiye'ye, tamamen farklı bir kültüre, başka bir kıtaya, başka bir hayata gittim. Hem insani açıdan, hem de futbol olarak büyüdüm ve geliştim.

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Aston Villa'nın sende bıraktığı ilk etki ne oldu?

Buradaki yapılar İtalya'nın biraz ilerisinde. Futbol çok daha farklı. İtalya'da taktik ve bekleme çok daha fazla. Burada futbol daha proaktif. Kendi özelliklerim gereği buradaki futbolun İtalyan futbolundan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Gelir gelmez Aston Villa gibi bir kulübün önemini ve tarihini anladım ve hemen işe koyuldum.

Emery ile ilk tanışmanız nasıldı?

Monchi bana Emery'nin beni takımda görmek istediğini söylemişti. Kendisi futboldaki en iyi antrenörlerden biri. İlk tanışmamızda takımdan ve futboldan konuştuk. Üzerimde hemen büyük bir izlenim bıraktı. Mükemmel bir antrenör olmasının yanı sıra ne istediğini bilen harika bir insan. Onunla çalışmaktan ötürü mutluyum.

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Geçmişte çalıştığın antrenörlerle benzer bir yanı var mı? Seni en çok etkileyen antrenör kimdi?

Geçmişte çalıştığım tüm antrenörler bana farklı şeyler kattı ama bugün de yeni şeylere hala ihtiyacım var. Di Franceco, Ranieri, Mancini, Spalletti, Mourinho, Emery... Hepsi üst düzey antrenörler. Futbolcudan farklı istekleri olabiliyor. Önemli oln bunların hepsini bir aray getirmek.

Hepsi benim için çok önemli. Di Francesco beni Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Mancini, Serie A'ya çıkmadan önce beni milli takıma çağırdı. Mourinho ile kulüp kariyeriin ilk kupasını kazandım. Kısa bir süre çalışsak da harika bir insan ve müthiş bir motivasyon kaynağıydı. Onlara sonsuza kadar minnettar kalacağım.

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Monchi ile ilişkin nasıl? Seni Milano'dan Roma'y getiren de oydu...

Monchi benim ilk futbol direktörümdü. Genç yaşımda bana güvenim Roma'ya götürdü. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Roma'da benimle hep yakından ilgilenirdi. Sürekli arayıp bir ihtiyacım olup olmadığını sorardı. Ona sonsuza kadar minnettarım.

Roma'yla Konferans Ligi kazandık, şimdi aynı ligde Aston Villa ile oynuyorsun...

Roma'da Konferans Ligi yolculuğumuz harikaydı. Kazanmak için yola çıkmıştık ama her zaman beklentileri aynı seviyede tutamazsıız. Harika bir turnuv oyndık ve uzun zamandır hasret kaldığımız kupayı kazandık. Hayatım boyunca unutmayacağım bir tecrübeydi.

San Siro'da İtalya formasıyla Ukrayna'ya karşı oynadın. Nsıl bir duyguydu?

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San Siro, Bernabeu, Roma Olimpiyat Stadı ve yakında oynamayı umduğum Wembley... Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum stadyumlar bunlar... San Siro'da oynamak harikaydı. Maçı da kazandık ve önemli puanlar aldık. Güzel bir deneyim oldu ama burada durmamalıyız, önümüzde başka hedefler var.

Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?

Henüz ehliyetim yok. Umarım ehliyet sahibi olurum. İngiltere'de bunun biraz daha zor olduğunu duydum. Bakalım...

Şaka bir yana umarım 5 yıl sonra da futbol oynamaya ve futboldan keyif almay devam ederim. Kendime uzun vadeli hedefler koymuyorum. Amacım iyi şeyler yapmak. Kısa vadeli hedeflere ulaştığınız zaman uzun vadede diğer hedeflere ulaşma şansına da sahip olursunuz. 5 yıl içindeki hayalim sadece saha içinde değil, saha dışında da önemli ve eksiksiz bir oyuncu olmak. İnsani olarak veya profesyonel olarak bakıldığında olgun bir yapıda olmak isterim.

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Sahada örnek aldığın birileri var mı?

Kolarov'un antrenmandaki tavrına ve konsantrasyonuna her zaman özenmişimdir. Hep odaklamış ve arkadaşlarına yardım eden bir futbolcuydu. Ayrıca soyunma odasında otoriter olmak istiyorum.