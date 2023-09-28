Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa, Şenol Güneş, Salih Uçan ve Süper Lig için play-off açıklaması! Kızdıran soru... "Senin kadar alınmamıştır"

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Yukatel Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 kaybedilen mücadelenin ardından siyah beyazlı kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSTİFA CEVABI

Taraftarın İSTİFA çağrılarına kesin bir dille yanıt veren Ahmet Nur Çebi, "Takımıma, ekibime, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir trafik kazası olarak kabul edelim. Önümüze bakalım. Dün mağlup olduk diye ben Beşiktaşlılık'tan, Beşiktaş başkanlığından vazgeçmem." dedi.

"PLAY OFF'A DESTE VERİRİZ"

Süper Lig'e getirilmesi gündemde olan play-off sistemine ilişkin de konuşan Çebi, "Play-off kararı bütün kulüplerin ortak alacağı bir karar olacaktır. Bu sezon olursa da hay hay. Destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz." ifadelerini kullandı.

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"SALİH UÇAN İLE ŞENOL GÜNEŞ ARASINDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

Öte yandan Ahmet Nur Çebi, Yukatel Adana Demirspor maçı sonrası Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşanan gerginliğe de değindi. Çebi, "Olmasa iyiydi ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Hoca, bir an evvel oyuncularını içeriye almak istiyor. Bu soruyu kendisine sormakta fayda var. Aralarında baba-oğul ilişkisi var, kendi aralarında hallederler" şeklinde konuştu.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Dünkü maç, çok tatsız bir maçtı. Ben çok üzüldüm, camia ve taraftar üzüldü. Onlar üzüldüğü için üzüldüm. Futbolun içinde bunlar var. 120 yıllık kulübüz, neler yaşandı. Birlik ve beraberlik içerisinde olur sabır gösterirsek takımımızın çok güçlü ve sezon sonunda hedefe ulaşacağından şüphem yok. Her maçın skoruna göre alkış veya eleştiri doğru değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım, sabır gösterelim. Takımıma, ekibime, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir trafik kazası olarak kabul edelim. Önümüze bakalım. Dün mağlup olduk diye ben Beşiktaşlılık'tan, Beşiktaş başkanlığından vazgeçmem.

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"DİĞER GELİRLERİMİZ NET OTURMADI"

Yayın gelirlerinin düştüğü bir süreç içerisinde bunları telafi edecek kaynakları bulmak kısa sürede kolay olmuyor. Sponsorlarımızın Beşiktaş markasına verdiği değerden dolayı bu rakamlar biraz olsun telafi olmuştur. Diğer gelirlerimiz net oturmadı. Yayın geliri, maç sonuçların bağlı. Bilet gelirleri değişiyor. Yüzde 50 civarında sponsorluk gelirlerimiz var. Geçmişe göre bu rakamlar 2 kat arttı. Tüm forma sponsorlarına bakınca rakamlar ikiye katlandı.

PLAY-OFF İÇİN YEŞİL IŞIK

Play-off kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa playoff oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum. Olursa hay hay. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz.

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ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Daha ligin başındayız. Önümüzde onlarca maç var. Sonuçların nasıl biteceğini bugünden görmüş gibi davranmayı doğru bulmuyorum. Ben ekibime, hocama, takımıma güveniyorum. Her maçın sonucuna göre takdir veya cezalandırma gibi devam edersek camia olarak, takım üzerinde gerginlik yaratırız. Bunun altından hep beraber kalkmalıyız. Görmelerini sabırla bekliyorum. Bu işin içerisinden bu futbol takımı ve bu hocayla çıkabileceğimizi, şampiyonluk hedefiyle sonuna kadar yürüyeceğimizi düşünüyorum.

Pandemi döneminde 'Bu takımdan bir şey olmaz' denildiğinde 4 kupayı müzemize biz getirdik. Çok yukarıda olanların aşağı indiğini, aşağı inenlerin yukarı çıktığını biraz daha tarihi analiz ederek, takımı ve yönetimi yıpratmamak gerektiğini, başarı isteyenin sabır ve hoşgörüyü yanında taşıması gerektiğini düşünüyorum.

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SALİH UÇAN - ŞENOL GÜNEŞ GERİLİMİ

Maç bitmiş, kaybetmek acı bir şeydir. O süreçte bütün sinirler gergin. Salih ile Şenol Hoca'nın arasında bir baba-oğul ilişkisi var. Bunu bilseniz, o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Hoca, bir an evvel oyuncularını içeriye almak istiyor. Bu soruyu kendisine sormakta fayda var. Aralarında baba-oğul ilişkisi var, kendi aralarında hallederler.

SORUNUN YİNELENMESİNE SİNİRLENDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Salih Uçan ile Şenol Güneş arasındaki gerginliğe dair gelen ilk soruya yanıt vermesinin ardından sorunun yinelenerek konunun uzatılmasına kızdı. Çebi, ilgili soruyu yönelten gazeteciye, "Salih Uçan senin kadar alınmamıştır" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son düdük sonrası kenarda öğrencisi Salih Uçan ile gerginlik yaşadı. Yedek kulübesinin önünde Adana Demirspor teknik ekibinden bir görevliyle sarılan Salih Uçan’ı tutan deneyimli teknik adam, öğrencisini arkasından ittirerek soyunma odasına göndermeye çalıştı.

Şenol Güneş’in hareketi ve neye uğradığını şaşıran Salih Uçan’ın yüz ifadesi ve o anlarda tüm yaşananlar yayıncı kuruluşun ekranına yansıdı. Güneş gerilim sonrası sahaya doğru dönerken Salih Uçan soyunma odasının yolunu tuttu.

SALİH UÇAN MAÇ SONUNDA KİMİNLE KONUŞUYORDU?

Salih Uçan'ın maç sonunda konuştuğu kişinin Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk olduğu ortaya çıktı. Peki Gökhan Öztürk ve Salih Uçan'ın tanışıklığı nereden geliyor?

SALİH UÇAN - GÖKHAN GÖKTÜRK DOSTLUĞU NEREDEN GELİYOR?

Gökhan Göktürk ile Salih Uçan dostluğu Bucaspor'a dayanıyor. Göktürk, milli futbolcunun Bucaspor altyapısında oynadığı dönemde kulübün altyapı sorumlusu olarak görev yapıyordu. Uçan, A takım seviyesinde Samet Aybaba tarafından ilk kez oynatıldığında Göktürk, kulüpte altyapı sorumlusu olarak çalışıyordu.

A TAKIMA YÜKSELDİĞİNDE GÖREVDEYDİ

Gökhan Öztürk, Adana Demirspor sportif direktörüyken 2021 yılının Nisan ayında verdiği bir röportajda o günlerden kısaca şöyle bahsediyor: "Samet Aybaba ile 2008'de Bucaspor'da da çalıştık beraber, Salih Uçan'ı ilk oynatan hocadır kendisi..."

Salih Uçan da 2020 yılnda yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğrulamış, "Samet Aybaba beni A takıma çıkaran ve forma veren ilk hocadır. Fenerbahçe'yle anlaşmadan önce Samet Hoca, Beşiktaş'ın başında olsaydı o zaman Beşiktaş'a gidebilirdim. " demişti.