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Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Yukatel Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 4-2'lik skorla kazandı.

Ev sahibi takım, 8. dakikada Belhanda ile öne geçerken 17. dakikada Niang farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Emre Akbaba çıktı ve durumu 3-0 yaptı. Yusuf Erdoğan, 75. dakikada kaydettiği golle ise skoru 4-0'a getirdi. Beşiktaş, 79. dakikada Aboubakar ile ilk golünü bulurken son sözü 89. dakikada Milot Rashica söyledi.

Bu sonuçla birlikte 3. galibiyetini alan Adana Demirspor'un puanı 11 oldu. Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.

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35 YIL SONRA BİR İLK

Beşiktaş aldığı bu mağlubiyetle, 1988 yılından sonra Süper Lig'de Adana Demirspor'a karşı bir kez daha yenilgi ile tanışmış oldu. Siyah Beyazlılar, Süper Lig'de ceza sahası dışından iki gol yediği son iki maçı da Adana Demirspor ile oynadı. 2021-2022 sezonunda Matias Vargas ve Balotelli bunu Adana Demirspor cephesinde başaran isimler olmuştu.

Bu istatistiklerin yanı sıra diğer bir dikkat çeken detay ise Adana Demirspor'un Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'a bir maçta 4 gol atması oldu.

SALİH UÇAN İLE ŞENOL GÜNEŞ ARASINDA GERGİNLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son düdük sonrası kenarda öğrencisi Salih Uçan ile gerginlik yaşadı. Yedek kulübesinin önünde Adana Demirspor teknik ekibinden bir görevliyle sarılan Salih Uçan’ı tutan deneyimli teknik adam, öğrencisini arkasından ittirerek soyunma odasına göndermeye çalıştı.

ŞENOL GÜNEŞ’in hareketi ve neye uğradığını şaşıran Salih Uçan’ın yüz ifadesi ve o anlarda tüm yaşananlar yayıncı kuruluşun ekranına yansıdı. Güneş gerilim sonrası sahaya doğru dönerken Salih Uçan soyunma odasının yolunu tuttu.





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SALİH UÇAN MAÇ SONUNDA KİMİNLE KONUŞUYORDU?

Salih Uçan'ın maç sonunda konuştuğu kişinin Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk olduğu ortaya çıktı. Peki Gökhan Öztürk ve Salih Uçan'ın tanışıklığı nereden geliyor?

SALİH UÇAN - GÖKHAN GÖKTÜRK DOSTLUĞU NEREDEN GELİYOR?

Gökhan Göktürk ile Salih Uçan dostluğu Bucaspor'a dayanıyor. Göktürk, milli futbolcunun Bucaspor altyapısında oynadığı dönemde kulübün altyapı sorumlusu olarak görev yapıyordu. Uçan, A takım seviyesinde Samet Aybaba tarafından ilk kez oynatıldığında Göktürk, kulüpte altyapı sorumlusu olarak çalışıyordu.

A TAKIMA YÜKSELDİĞİNDE GÖREVDEYDİ

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Gökhan Öztürk, Adana Demirspor sportif direktörüyken 2021 yılının Nisan ayında verdiği bir röportajda o günlerden kısaca şöyle bahsediyor: "Samet Aybaba ile 2008'de Bucaspor'da da çalıştık beraber, Salih Uçan'ı ilk oynatan hocadır kendisi..."

Salih Uçan da 2020 yılnda yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğrulamış, "Samet Aybaba beni A takıma çıkaran ve forma veren ilk hocadır. Fenerbahçe'yle anlaşmadan önce Samet Hoca, Beşiktaş'ın başında olsaydı o zaman Beşiktaş'a gidebilirdim. " demişti.

YÖNETİMLE ARASINDAKİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan maçın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Yıldız orta saha son olarak zeminden yakınıp şu açıklamayı yapmıştı: Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım.

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Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan'ın zemin açıklamalarına resmi siteden cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş Stadyumu’nun ZEMİN çalışmaları her zaman olduğu gibi titizlikle devam etmektedir. Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer çim sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve Futbol A Takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı ve iyi zemine çok geçmeden dönülecektir." denilmişti.

SALİH'İN SÖZLEŞME SORUNU DEVAM EDİYOR

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'ın sözleşme problemi devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Salih Uçan'a transfer döneminde 18 milyon TL teklif etmiş ancak yıldız futbolcu 30 milyon TL istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı.

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"HAKLININ ACELESİ YOKTUR"

Salih Uçan, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'dan Neftçi Bakü ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında sözleşme konusuna ilişkin dikkat çeken bir demeç vermişti. Milli futbolcu, sözleşme sorusuna, "Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz" cevabını vermişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bu sözlere cevaben, "Cenk Tosun ve SALİH UÇAN ile birkaç görüşme yapıldı. Bir yol alınamadı. Kendileriyle görüşeceğim. Salih ve Cenk sevdiğim oyuncular. Gereğini zaten yapacağız. Kendilerini çok seviyorum. Bu kulüpte kalmaları için her şeyi yapacağım. Beklenti döviz artışı ve enflasyon kadar olsun. Ancak her topa vuruşu için 1 milyon istemesinler. Salih geçen sene neredeydi? Başka takımda kiralıktı. Salih'i milli takıma yükselten Beşiktaş. Beşiktaş'a saygı duyacaklar. Onu Beşiktaş kaybetsin istemiyorum. Cenk'i hiç istemiyorum. O bizim marka değerimiz." diye konuşmuştu.