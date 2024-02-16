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Avrupa Ligi'nin en başarılı yerli hocası Okan Buruk!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi
Avrupa Liginin en başarılı yerli hocası Okan Buruk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında bir kez daha tarihe geçti.

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UEFA Avrupa Ligi’nin güncel formatına geçtiği 2009-10’dan bu yana bu turnuvada en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Türk teknik direktör Okan Buruk.

Deneyimli teknik adam çıktığı 11 karşılaşmanın 6’sından galibiyetle ayrılırken yüzde 54.5’luk oran tutturmayı başardı.

Ayrıca Sparta Prag’ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi’nin güncel formatına geçtiği 2009-10’dan bu yana grup aşamaları sonrasındaki ilk galibiyetini aldı (4B 4M)

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OLIVEIRA 2 AY SONRA KADRODA

Galatasaray'da göğüs kasından sakatlanan ve ülkesi Portekiz’de ameliyat edilmesinin ardından tedavisini tamamlayan Sergio Oliveira, yaklaşık 2 ay sonra Sparta Prag maçı ile sahalara geri döndü. Yeni transfer Serge Aurier, Okan Buruk’un tercihiyle kadroya alınmazken Ziyech sakatlığı, Köhn de Avrupa listesinde olmadığı için dün tribündeydi

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#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi

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