Galatasaray'da Mauro Icardi durdurulamıyor! Bafetimbi Gomis'le yarışıyor...

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Giresunspor karşısında Leo Dubois'in attığı golde asisti yapan isim olurken büyük bir başarıya imza attı.

Galatasaray'ın en formda isimlerinden olan Icardi, sarı kırmızılı formayla ligde çıktığı ilk 10 maçta 6 gol ve 5 asiste ulaştı.

Mauro Icardi, sarı kırmızılı takımla 2017-18 sezonunda gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis'in ilk 10 maçlık istatistiğini yakaladı.

DRİES MERTENS BU SEZONKİ 5. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 4. gol sevincini yaşadı. Türkiye Kupası’nda da 1 gol atan Mertens, toplam gol sayısını 5’e çıkardı.

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Sarı-kırmızılıların ilk golünü Dries Mertens kaydetti. Maçın 45+3. dakikasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

35 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 4. golünü kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunan Belçikalı futbolcu gol sayısını 5’e yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan Dries Mertens, 69. dakikada yerini Juan Mata’ya bıraktı.

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LEO DUBOİS İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, Giresunspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Mücadelede sarı-kırmızılıların ikinci golünü Leo Dubois kaydetti. Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza yayında topu alan Dubois, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sezon başında takıma katılan 28 yaşındaki futbolcu böyle sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti.

Maça 11’de başlayan Leo Dubois, 90 dakikada sahada kaldı.

YUNUS AKGÜN BU SEZON İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maçta skoru belirleyen golü 90+5. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Bu sezon ligde 15. maçına çıkan 22 yaşındaki futbolcu ilk kez gol sevinci yaşadı. Maça yedek başlayan Yunus Akgün, 83. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna girdi.