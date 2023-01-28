Galatasaraylı yıldızdan şampiyonluk iddiası

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Galatasaraylı futbolcular Leo Dubois, Yunus Akgün ve Rashica, Giresunspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Attığı golü anlatan Leo Dubois, "Atağın içinde buldum kendimi. Gol atabileceğimi hissettim. Sol kanattaydım, top sağ ayağıma geldi. Şutu çektim ve gol oldu." dedi.

Bu sezon ilk golünü atan Yunus Akgün, "Sonunda şeytanın bacağını kırdım. Golümü attım. Bana her zaman güvenen aileme, kız arkadaşıma ve dostlarıma, Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederim. Bu sezon istediğimiz şampiyonluğu alacağız inşallah. Çok iyi bir aile ortamımız var. Herkes birbiri için mücadele ediyor, bu da bizi şampiyon yapacak şey." diye konuştu.

Rashica ise "En iyi oyunumuz değildi bugün. Buna rağmen gollerimizi attık. Bazen böyle olabiliyor. Rakipler Galatasaray'a karşı oynadığı zaman dişli olabiliyor." açıklamasını yaptı.