Galatasaray'da Mario Branco sürprizi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konutta üretim yılıKonutta üretim yılı#Konut
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Güzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalyanın Godmotherı 86 yaşında hayatını kaybettiGüzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalya'nın 'Godmother'ı 86 yaşında hayatını kaybetti#Organize Suç
Tavan arasından Kanuni çıktıTavan arasından Kanuni çıktı#Kanuni Sultan Süleyman
O tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patronO tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patron#Tantuni
Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz’Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’#Mevlüt Çavuşoğlu
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründü#İstanbul
Sandığınızdan çok daha yaygın Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordumSandığınızdan çok daha yaygın! 'Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordum'#Sağlık
Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemezPeygamber soyundan gelir, kimseye söylemez#Yıldırım Kaya
Gönderilen tebligat şoke etti VAR konuşmaları da yayınlansınGönderilen tebligat şoke etti! 'VAR konuşmaları da yayınlansın'#MHK
3 Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Oliver Stone: Beni şekillendiren her şeyi kitapta anlattım3 Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Oliver Stone: Beni şekillendiren her şeyi kitapta anlattım#Oliver Stone
Babür Şah ve HindistanBabür Şah ve Hindistan#Babür Şah
Nafaka davasının sosyetik tanıkları... Travmalar yaşadıNafaka davasının sosyetik tanıkları... 'Travmalar yaşadı'#Lemi Gülman
Derbide ortalık fena karıştı Takımlar soyunma odasına girdi...Derbide ortalık fena karıştı! Takımlar soyunma odasına girdi...#İspanya
Ormanın kahramanıOrmanın kahramanı#Erdem Hamdi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Mario Branco sürprizi

#Transfer#Galatasaray#Mario Branco
Galatasarayda Mario Branco sürprizi

Galatasaray yönetimi, Portekizli Mario Branco’yu ‘tam yetkili’ olarak futbolun başına getiriyor.

Haberin Devamı

Fatih Terim ile yollarını ayırarak teknik direktörlüğe Domenec Torrent’i getiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, önemli bir karara daha imza atmak üzere...

Sarı kırmızılılar, Portekizli futbol adamı Mario Branco ile ‘sportif direktör’ olarak anlaştı. 46 yaşındaki Branco, Galatasaray’da transferler başta olmak üzere futbolda en yetkili isim olacak. Direkt başkana bağlı olarak çalışacak Branco, A takımdaki tüm operasyonların başında olacak.

Hafta içinde İstanbul’a gelen Branco, önceki gün Beşiktaş-Gaziantep, dün de Karagümrük-Rize maçlarını tribünden izledi.

Başkan Elmas, Branco ile hemen sözleşme imzalamayı planlıyordu. Ancak dün yönetim kurulu üyeleri Işıtan Gün ve Selim Sefada ile ilgili sorun ortaya çıkınca bu proje beklemeye alındı. Yönetimden haber bekleyen Branco imzayı attığı takdirde 6 aylığına 150 bin Euro alacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Darüşşafaka, 25 sayı geriden gelip Galatasarayı yendiDarüşşafaka, 25 sayı geriden gelip Galatasaray'ı yendi Haberi görüntüle

Galatasarayda Mario Branco sürprizi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Mario Branco

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil