Galatasaray'da Mario Branco sürprizi

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Fatih Terim ile yollarını ayırarak teknik direktörlüğe Domenec Torrent’i getiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, önemli bir karara daha imza atmak üzere...

Sarı kırmızılılar, Portekizli futbol adamı Mario Branco ile ‘sportif direktör’ olarak anlaştı. 46 yaşındaki Branco, Galatasaray’da transferler başta olmak üzere futbolda en yetkili isim olacak. Direkt başkana bağlı olarak çalışacak Branco, A takımdaki tüm operasyonların başında olacak.

Hafta içinde İstanbul’a gelen Branco, önceki gün Beşiktaş-Gaziantep, dün de Karagümrük-Rize maçlarını tribünden izledi.

Başkan Elmas, Branco ile hemen sözleşme imzalamayı planlıyordu. Ancak dün yönetim kurulu üyeleri Işıtan Gün ve Selim Sefada ile ilgili sorun ortaya çıkınca bu proje beklemeye alındı. Yönetimden haber bekleyen Branco imzayı attığı takdirde 6 aylığına 150 bin Euro alacak.

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