Darüşşafaka, 25 sayı geriden gelip Galatasaray'ı yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka, 25 sayı geri düştüğü karşılaşmada Galatasaray Nef'i 83-82 mağlup etti.
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu
DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 16, Caupain 4, Pineiro 21, Boothe 9, Olaseni 10, Cullough 8, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik, Sinan Güler 15, Görkem Doğan
GALATASARAY NEF: Bost 8, Trimble 24, Sadık Emir Kabaca 2, Akoon-Purcell 22, Kravish 10, Okben Ulubay 9, Eray Aydoğan 3, Ege Arar 1, Blackshear 3, Rıdvan Öncel
1’İNCİ PERİYOT: 18-28
İLK YARI: 36-54
3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-69
5 FAUL: Sinan Güler (Darüşşafaka) - Rıdvan Öncel (Galatasaray Nef)