Galatasaray'da karlı maça damgasını vurdu! Fatih Terim'in şaşırtan kararının sebebi...

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Yoğun kara yağışı, rüzgar ve soğuk hava etkisini İstanbul'da sert bir şekilde gösterirken bu şartlar, Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçına da yansıdı.

Türk Telekom Stadyumu'nda kar yağışı nedeniyle zeminin bir hayli bozuk olduğu görülürken top sürmek isteyen futbolcular zorluk yaşadı. İki takımdan da futbolcular, zeminin azizliğine uğrarken birçok kez top, ağırlaşmış zemine takıldı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ise ilk 11'ini hava şartlarına göre ayarladı. Terim, geçtiğimiz haftalarda ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Ryan Donk, Younes Belhanda, Taylan Antalyalı'yı yedek bırakırken yeni transferlerden Yedlin ve Henry Onyekuru da Kasımpaşa maçında yedek bekledi.

KARLI HAVAYA ALIŞIK 11

Terim, bu futbolcular yerine sağ bek pozisyonu için Norveç'ten bu tarz havalara alışık olan Martin Linnes'e yer verirken Erzincan ve Sivas'ta soğuk hava ve kar tecrübesi olan Kerem Aktürkoğlu ile Emre Kılınç gibi futbolculara şans verdi. Daha çok yerden pas oyununa uygun olan isimler yerine bu hava şartlarında oynama tecrübesi bulunan futbolculardan ilk 11 oluşturan Fatih Terim'in planı ise ilk yarıda tuttu.

Terim ayrıca fizik gücü kuvvetli futbolcular Luyindama ve Etebo'ya da ilk 11'de yer verdi. Terim, Donk ve Taylan yerine bu iki futbolcuya Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynattı.

Hava şartları nedeniyle zorlu şartlarda oynanan maçın ilk golü ise 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. 22 yaşındaki futbolcu, attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Sarı kırmızılı takımın kullandığı korner atışında Mohamed iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı. Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'un çeldiği topu tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ikinci kez Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadı.

ERZİNCAN'DAN SOĞUK HAVA VE KAR TECRÜBESİ VAR

Kasımpaşa karşısında Fatih Terim'in Galatasaray 11'inde şans verdiği Kerem, soğuk hava ve kara alışık bir futbolcu. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kerem, 24 Erzincanspor'dan gelmişti. Erzincan'da 1.5 yıl boyunca forma giyen ve bu şehirde karlı kaplı zeminde birçok maça çıkmış olan Kerem, attığı golle de Terim'in güvenini boşa çıkartmadı.

MOSTAFA MOHAMED GALİBİYETİ GETİRDİ

İlk golde büyük katkısı olan Mostafa Mohamed de performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. İkili mücadelelerde oldukça başarılı olan Mohamed, karşılaşmanın en etkili futbolcuları arasında yer alırken maçın son bölümlerinde penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Galatasaray formasıyla 4. maçına çıkan Mısırlı golcü, 89'da penaltıdan ağları sarsarak takımdaki 4. golünü kaydetti.







İLK YARIDA İKİ REKOR!

Öte yandan Galatasaray, zemin şartları nedeniyle pas oyunu yerine uzaktan şutları tercih ederken ilk yarıda attığı 12 şut ile bu sezon ilk yarılarda en çok şut attığı maçı oynadı. Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran ise yaptığı 8 kurtarışla yıldızlaşırken daha ilk yarıda bu sezonun en çok kurtarış yaptığı maçı çıkarttı.

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