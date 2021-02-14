Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ikinci gol 51. dakikada Thelin'den geldi ve Kasımpaşa skoru dengeye getirdi.

Son sözü 89. dakikada Mostafa Mohamed penaltıdan söyledi ve Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 6 maça yükselteren Galatasaray 51 puanla Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Marcao'un uzun gönderdiği pasta, Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in altıpas önünde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

8. dakikada orta sahada aldığı topla ilerleyen Emre Kılınç, ceza sahası yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, yerden sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

8. dakikada soldan kullanılan kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top yarı alanın ortalarındaki Etebo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul bir kez daha topu kornere tokatladı. Yine soldan kullanılan kornerde altıpas üzerinde yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul soluna gelen topa uzanarak son anda çelmeyi başardı. Ancak kale sahasına düşen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda Ertuğrul bir kez daha topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde bitirdi.

51. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Soldan Hajradinovic'in ortasında altıpas üzerinde kaleci Muslera boşa çıkarken kafa vuruşunu yapan Thelin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada Varga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa

Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Mohamed

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin

Galatasaray'ın yedekleri: Fatih, Şener, Taylan, Henry, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ