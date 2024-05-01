Galatasaray'da iki yıldızdan biri sezon sonu satılacak! Nelsson mu, Sanchez mi?

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Performansı beğenilen ve mali değeri olan iki stoper, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez’den birinin satılması gündemde.

Hem gelecek sezon ligde yabancı sayısının azaltılacak olması hem de Abdülkerim Bardakçı’nın başarılı performansı bu mevkide iki pahalı yabancıyı lüks haline getirirken Okan Buruk’un raporuna göre Sanchez veya Nelsson’dan biri yüksek bir rakama satılacak.

TALİPLERİ ARTTI, NELSSON ÖNE ÇIKTI



Davinson Sanchez için Napoli devreye girerken, İtalyan ekibi daha sonrası sürpriz bir şekilde Victor Nelsson'a yöneldi.

Napoli'nin Davinson Sanchez'den vazgeçip Victor Nelsson'a yönelme sebebi belli oldu. İtalyanların Davinson için Galatasaray maçlarına scout götürdüğü dönemde Victor Nelsson formayı kaptı.

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O dönem Nelsson'un başarılı performansından dolayı İtalyan ekibi, Danimarkalı stopere yöneldi. Napoli'nin karar değişikliğinin ardında oyuncuların maaş farkları da etkili oldu. Galatasaray, Davinson Sanchez'e yıllık 3.2 milyon euro, Victor Nelsson'a ise 1.3 milyon euro ödüyor.

Haberde Napoli'nin Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çalacağı vurgulandı.