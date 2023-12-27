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Galatasaray'da Icardi'ye özel maske! Süper Kupa'daki Fenerbahçe maçında...

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#Galatasaray#Icardi#Süper Kupa
Galatasarayda Icardiye özel maske Süper Kupadaki Fenerbahçe maçında...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 22:55

Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanan lig maçında yüzüne darbe alan ve gözünde morluk oluşan Icardi'nin Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçında özel maske ile oynaması bekleniyor.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yüzüne darbe alan ve gözünde morluk oluşan Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebileceği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Arjantinli futbolcu, kendisi için özel hazırlanacak olan maske ile Süper Kupa maçına çıkacak.

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Icardi'den 'gözü yaralı aslan' paylaşımı

Galatasaray'ın golcüsü, Instagram hesabından gözüne yara almış bir aslan fotoğrafı paylaştı.

Galatasarayda Icardiye özel maske Süper Kupadaki Fenerbahçe maçında...

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#Galatasaray#Icardi#Süper Kupa

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