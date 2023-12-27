Galatasaray'da Icardi'ye özel maske! Süper Kupa'daki Fenerbahçe maçında...

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yüzüne darbe alan ve gözünde morluk oluşan Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebileceği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Arjantinli futbolcu, kendisi için özel hazırlanacak olan maske ile Süper Kupa maçına çıkacak.

Icardi'den 'gözü yaralı aslan' paylaşımı

Galatasaray'ın golcüsü, Instagram hesabından gözüne yara almış bir aslan fotoğrafı paylaştı.