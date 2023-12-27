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Wanda Nara, Mauro Icardi'nin gözündeki morluğu 3 dakikada kaybetti!

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Wanda Nara
Wanda Nara, Mauro Icardinin gözündeki morluğu 3 dakikada kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 09:34

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'nin maçın ardından gözünün altında oluşan morluk dikkat çekmişti. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, Icardi'ye yaptığı makyajla morluğu adeta yok etti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmış ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı. Karşılaşmadaki ikili mücadeleler ve sertlik dozu ise dikkat çekmişti.

Wanda Nara, Mauro Icardinin gözündeki morluğu 3 dakikada kaybetti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin de maçın ardından gözünün altında bir morluk oluştuğu görülmüştü.

WANDA NARA'DAN MAKYAJLI ÇÖZÜM

Wanda Nara, Mauro Icardinin gözündeki morluğu 3 dakikada kaybetti

Elmacık kemiğinde kırık şüphesi bulunan Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara, oluşan morluğu gidermek için geçici bir çözüm buldu.

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Ünlü model, Icardi'nin moraran gözüne makyaj yaparak yüzünün diğer tarafıyla aynı düzeyde bir renge getirdi.

Golcü futbolcuya makyaj yaptığı ve morluğu geçici olarak kapattığı anları TikTok hesabından paylaşan Wanda Nara'nın yaklaşık 3 dakikalık videosu, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Wanda Nara, Mauro Icardinin gözündeki morluğu 3 dakikada kaybetti

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 17 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Wanda Nara

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