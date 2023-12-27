Wanda Nara, Mauro Icardi'nin gözündeki morluğu 3 dakikada kaybetti!

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmış ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı. Karşılaşmadaki ikili mücadeleler ve sertlik dozu ise dikkat çekmişti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin de maçın ardından gözünün altında bir morluk oluştuğu görülmüştü.

WANDA NARA'DAN MAKYAJLI ÇÖZÜM





Elmacık kemiğinde kırık şüphesi bulunan Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara, oluşan morluğu gidermek için geçici bir çözüm buldu.

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Ünlü model, Icardi'nin moraran gözüne makyaj yaparak yüzünün diğer tarafıyla aynı düzeyde bir renge getirdi.

Golcü futbolcuya makyaj yaptığı ve morluğu geçici olarak kapattığı anları TikTok hesabından paylaşan Wanda Nara'nın yaklaşık 3 dakikalık videosu, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 17 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.