Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Icardi, Gomis ve Seferovic’i, Sargon Duran coşturacak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sargon Duran#Transfer
Galatasarayda Icardi, Gomis ve Seferovic’i, Sargon Duran coşturacak
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

Sarı kırmızılı takımın teknik heyetine sürpriz bir isim katıldı. Maç başı 1.1 gol ortalamasıyla oynayan takımının skor sorununa çare arayan Okan Buruk, duran toplar ve taç atışlarında oyuncularına özel çalışmalar yaptırması için Avusturyalı Duran’ı transfer ettirdi.

Haberin Devamı

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un ekibine sürpriz bir isim dahil oldu. Avusturyalı Sargon Duran, ‘duran top antrenörü’ olarak işe başladı. İlk antrenmanına dün çıkan Duran, hem taç hem de duran toplar üzerine özel çalışmalar yaptıracak. Halen Avusturya’nın Wiener Neustadt takımında teknik direktör olarak görev yapan Duran sürekli İstanbul’da bulunmayacak; Buruk gerek gördüğü zamanlarda gelecek.

Gözden Kaçmasın

Fernando Muslera: Galatasaray ile sözleşmem sürüyor, futbolu bırakmak istediğim takım...Fernando Muslera: 'Galatasaray ile sözleşmem sürüyor, futbolu bırakmak istediğim takım...'Haberi görüntüle

BU SEZON 8 MAÇTA 9 GOL ATABİLDİLER

Duran transferinde, bu sezon yaşanan gol kısırlığı önemli rol oynadı. Sarı kırmızılı takım, Haris Seferovic, Mauro İcardi, Bafetimbi Gomis gibi kaliteli santrforlara sahip olmasına rağmen, geride kalan 8 karşılaşmada sadece 9 gol atabildi. Sargon Duran’ın öğreteceği taktiklerle santrforların daha çok topla buluşması ve gol sayısının artırılması hedefleniyor.

Haberin Devamı

AYNI ZAMANDA WiENER NEUSTADT’I ÇALIŞIYOR

31 Ocak 1987’de dünyaya gelen Sargon Duran, Avusturya ve Almanya’nın alt liglerinde geçen futbolcuk kariyerini 2018’de noktaladıktan sonra teknik adamlığa başladı. Halen çalıştığı Wiener Neustadt’ın yanı sıra Admira Wacker ve Sandhausen takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Duran, kısa bir süre kadın futbolunda da görev aldı.

OKAN BURUK’UN EKiBiNDE YER ALANLAR

YARDIMCI ANTRENÖRLER:

· İrfan Saraoğlu
· İsmael Garcia Gomez

KALECi ANTRENÖRLERi:

· Fadıl Koşutan
· Can Okuyucu

ATLETiK PERFORMANS:

· Dursun Genç
· Kaan Arısoy
· Yusuf Köklü
· Gürkan Fuat Demir

DURAN TOP VE TAÇ:

· Sargon Duran

G.SARAY’IN SÜPER LiG’DEKi 9 GOLÜNÜ KiMLER ATTI?

· Bafetimbi Gomis 4
· Kerem Aktürkoğlu 2
· Sergio Oliveira 1
· Kitsiou (G.Antep, k.k) 1
· Calvo (Konya, k.k.) 1

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sargon Duran#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut

BAKMADAN GEÇME!

Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut